Zac Efron revela que Michael Jackson se declaró su fan

Los Ángeles, 1 Ene (Notimex).- El actor estadunidense Zac Efron reveló que durante la promoción del largometraje “High School Musical 3”, recibió una llamada telefónica de Michael Jackson quien durante la conversación se declaró su fan cuando intérpretaba a “Troy Bolton”.

En reciente entrevista para el programa “The Graham Norton Show”, Zac Efron relató lo sucedido:

“Hablé con él por teléfono… estaba en París y estaba con Kenny Ortega, estábamos en la promoción de ‘High School Musical 3’… probablemente yo tenía 20, 21 años en aquel entonces”.

La última entrega de la franquicia “High School Musical”, fue la única de la saga que se mostró en cines durante el año 2008. El reparto incluía a los actores Ashley Tisdale, Vanessa Hudgens y Lucas Grabeel.

Continuó Efron: “Estábamos en la cena y de alguna manera yo estaba a la cabeza de la mesa y Kenny estaba del otro lado de la mesa… Su celular sonó y recuerdo que me dirigió esa mirada como: Tú quieres esta llamada, y yo estaba como okey, entonces me acerqué, pregunté qué estaba pasando, y me dijo: Es Michael Jackson y yo así de ¡¿Qué?!

“Me da el teléfono y yo estaba así como: ¿Hola? Y oigo algo como: Hola ¿quién habla?” a lo que respondió: “Habla Zac Efron, soy un masivo fan, soy un actor y tú eres como mi héroe, ni sabía qué decir”, pues declara que perdió el habla al tener a Jackson del otro lado de la línea.

El intérprete de “Thriller” le respondió al chico: “Eso está muy bien, le podrías pasar el teléfono a Kenny”. “Yo estaba enloquecido, acababa de hablar con Michael Jackson que es mi héroe… Me senté un poco mareado”.

Agregó: “El teléfono suena de nuevo y responde Kenny, lo vi un poco confundido en la mesa, me mira de nuevo y me dice: ¡Quieres atender el teléfono!… y le digo okey, me entrega el teléfono y me dice es Michael Jackson de nuevo.

Fue entonces que “El Rey del Pop” se declaró fan del actor de 30 años: “Atiendo el teléfono y dije hola, y me responde: ¿Este es Zac de ‘High School Musical’?, le dije sí, y él me expresa: Oh, amo lo que haces soy un gran fan, amo lo que haces”.

Para este punto, Zac Efron estaba fuera de sí, “perdí mi balance, creo que me caí en la pared… estaba como ¿sabes quién soy, qué? Y empecé a llorar, era literalmente un desastre, ya estaba haciendo el ridículo, me tiré al piso patéticamente y le profesé cuanto lo amo”.

“Tú eres mi héroe, eres la razón de que hago lo que hago, gracias Michael Jackson por todo, gracias por enseñarme cómo bailar, cómo creer en mí mismo, cómo brillar… Eso lo hizo llorar, los dos estábamos llorando en el teléfono”, narró.

La llamada terminó cuando Jackson concluyó: “Ey Zac… ¿no es asombroso?… Los sueños realmente se hacen realidad”. Finalizó el muchacho: “Michael no puedes decir cosas como esas, hombre me estás matando, me estás matando… Gracias Michael”.

Michael Jackson trabajó a finales de la década del 2000 con Kenny Ortega, quien dirigió su último documental “This is it”, material que daba un vistazo a los ensayos que se realizaban para la última gira que el conocido por temas como “Thriller” no pudo realizar.

Zac Efron se encuentra en la promoción de su más reciente cinta titulada “El gran showman”, que recientemente se estrenó en México, y en la que trabaja al lado de actores como Hugh Jackman, Michelle Williams y Zendaya.