¿Dónde está cargando las pilas Paz Vega?

Fiel a su carácter viajero y a esa energía desbordante que tanto la define, la actriz Paz Vega ha querido poner el broche de oro a un mes de diciembre muy agitado, lleno de compromisos profesionales, encuentros con amigos y enternecedores momentos navideños con su familia, con una escapada vacacional a las paradisíacas playas de México, donde sin duda disfruta de una meteorología mucho más cálida y placentera que la que define estos días la ciudad de Madrid en la que está afincada.

“Cargando las pilas”, reza el título de la idílica estampa veraniega que ha compartido en su perfil de Instagram, en la que aparece inmersa en un espectacular entorno costero y luciendo su esbelta silueta en traje de baño mientras se refresca en la orilla del mar. “Para soñar, y no lo digo por el paisaje”, le ha dirigido uno de sus seguidores en el tablón de comentarios para hacer hincapié en el buen estado de forma del que hace gala la intérprete sevillana.

De momento se desconoce si la estrella de cine ha volado sola o acompañada al otro lado del Atlántico, y si su enésima visita a México se enmarca realmente en un viaje de ocio o si, por el contrario, va ligada a los muchos proyectos interpretativos con los que suele contar en el país azteca, como la exitosa serie policíaca ‘La Hermandad’.

Sin embargo, teniendo en cuenta que desde que volviera a fijar su residencia en España casi no se ha separado de sus seres queridos -como ha dejado patente en sus redes sociales al publicar fotos de sus constantes aventuras en familia por el mundo-, es más que probable que su marido Orson Salazar y sus tres retoños estén disfrutando junto a ella de un fin de año diferente y, sobre todo, marcado por un clima estival.

No debería resultar en absoluto sorprendente que Paz Vega haya vuelto a optar por las playas mexicanas para “cargar las pilas” y desconectar momentáneamente de sus obligaciones, especialmente después de que el país norteamericano se haya convertido en una especie de segunda casa para ella al haberse consagrado como una de las intérpretes más demandadas de su escena cinematográfica y televisiva.

“Yo me considero una paisana mexicana, porque desde la primera vez que pisé ese país me han tratado muy bien, me he sentido y me han hecho sentir como en casa. Solo tengo palabras de agradecimiento a mis amigos de México y cada vez que me llega un proyecto desde allá, la posibilidad siempre la miro con mucho cariño y con ganas que me guste, porque cualquier excusa es buena para volver a vuestro país”, explicaba en una entrevista reciente al diario Excélsior.