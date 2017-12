Pink anima a todas las madres a ‘apoyarse’ y ser menos críticas

Ahora que se acerca el inicio de un nuevo año, y con él, la elaboración de las tradicionales listas de propósitos que intentar cumplir de cara a los próximos doce meses, la cantante Pink ha querido lanzar una sugerencia a todos sus seguidoras, especialmente a las que como ella tratan de compaginar -no siempre con éxito- sus carreras con la maternidad: que sean menos duras a la hora de juzgar a otras madres y otros modelos de educación.

“Una mamá muy dulce se me acercó hoy en el supermercado para decirme algunas cosas muy amables sobre cómo ella sacaba fuerzas e inspiración de mi forma de educar y criar a mis hijos, porque no me da miedo hacer algo mal en público. Y al final nos pusimos a llorar juntas. Resulta muy duro. Desearía que, como madres, pudiéramos darnos un descanso, tanto a nosotras mismas como a las demás”, aseguró a través de su cuenta de Twitter.

En su caso, la famosa intérprete ha sufrido en primera persona, y en más de una ocasión, las consecuencias de compartir sus opiniones o costumbre en lo que respecta a la crianza de sus dos hijos -Willow, de seis años, y el pequeño Jameson, de uno-, un tema muy delicado que siempre levanta ampollas y sobre el que otras celebridades evitan pronunciarse a toda costa para huir de la polémica.

Sin embargo, Pink nunca ha dudado en compartir e incluso bromear acerca de sus “meteduras de pata” diarias a través de las redes sociales, comentando por ejemplo cómo el benjamín de la familia lucía más de una “herida de guerra” por sus caídas mientras aprende a caminar o cómo estas Navidades ella se había olvidado de cambiar de sitio cada noche al elfo Chippy -siguiendo una tradición anglosajona que consiste en poner cada día una figurita de un elfo en un lugar distinto de la casa para que los niños la encuentren- y había conseguido alarmar a su niña, que estaba convencida de que el simpático personaje estaba enfermo.

En esa misma línea, la estrella de la música también se ha atrevido a pronunciarse sobre la imposición de roles o estereotipos a los niños en función de su sexo biológico, alegando que su marido y ella apostaban por la neutralidad de género para educar a los suyos.

“En nuestra casa estamos muy libres de etiquetas. La semana pasada Willow me dijo que se va a casar con una mujer afroamericana. Le dije: ‘Me parece perfecto, ¿me podrás enseñar cómo preparar comida africana?’. Y ella me contestó: ‘Claro que sí, mamá, y además vamos a vivir contigo mientras preparan nuestra casa’. No me lo podía creer, pensé: ‘¿Quién eres tú? Y de todas maneras, ¿quién va a pagar por todo eso?'”, explicaba divertida hace unas semanas al suplemento The Sunday People.