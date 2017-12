Luis Miguel arriesga su salud y trabaja por necesidad

A pesar de que Luis Miguel ha obtenido una excelente respuesta de sus seguidores tras su regreso al ambiente musical, el cantante estaría atravesando una fuerte crisis personal pues su salud no está en óptimas condiciones, pero la necesidad económica lo habría hecho volver a trabajar.

De acuerdo a una publicación, el intérprete de 47 años continúa padeciendo sin mejora un problema en el oído derecho, mismo que lo aqueja desde hace varios años.

“Ni las pastillas para dormir le hacen efecto para controlar el zumbido ocasionado por el tinnitus, y aunque sabe que le hace daño el ruido, trabaja por necesidad”, afirma el medio.

Por si esto fuera poco, también se ha dado a conocer que además de las demandas que enfrenta, el cantante debe costear un caro tratamiento para intentar combatir su enfermedad.

Cabe recordar que hace más de dos años, Luis Miguel brindó una entrevista para el diario argentino “Clarín”, momento en el que reconoció que padecía esta enfermedad en el oído y temía perder la audición.

“Son situaciones difíciles. La vida que de repente te pone pruebas y tienes que superarlas, no queda otra. Pero es una condición que he podido superar y creo que la estoy controlando lo mejor posible con el apoyo de mi gente querida, de los médicos, del público que ha sido extraordinario y me ha dado mucha fuerza. He podido rehabilitarme de una manera casi milagrosa”, dijo en aquella ocasión.