¿Por qué resulta tan importante para Laverne Cox lucir una manicura perfecta?

Desde que saltara a la fama gracias a la serie ‘Orange is the New Black’, la actriz Laverne Cox ha querido utilizar esa plataforma para promover los distintos tipos de belleza que existen más allá de los cánones tradicionales, y que incluyen cómo no a las mujeres transexuales como ella, además de animar a este último colectivo a celebrar todos aquellos rasgos físicos que les hacen únicos y especiales en lugar de tratar de ocultarlos.

En su caso, siempre había lamentado no tener unas manos más pequeñas y femeninas, porque le se propuso aprender a quererlas de una manera curiosa: luciendo siempre una manicura de diez.

“Yo empecé a hacerme la manicura para conseguir que mis manos parecieran más bonitas. Para ser completamente sincera, a mí nunca me han gustado las mías”, confiesa la artista en una entrevista a InStyle. “Empecé a utilizar el hashtag #TransIsBeautiful [#Lo Trans Es Hermoso] en las redes sociales para animar a todas las personas transexuales a aceptar todo aquello que les hacía hermosas como trans. En mi caso, se trata de rasgos como mi voz profunda o mis manos grandes”.

Pese a que la estrella reconoce que sigue trabajando para aprender a aceptar y quererse tal y como es, cada día se esfuerza por dedicar algo de tiempo a mimarse por ese mismo motivo.

“Se trata de todo un proceso, y que me hagan las uñas es una manera más de practicar el amor propio”, apunta.

Ahora, las uñas afiladas de Laverne se han convertido en una de sus señas de identidad, tanto en su día a día como sobre la alfombra roja -donde suele optar por los esmaltes de uñas brillantes-, sin las que acaba por sentirse más vulnerable.

“Una manicura impoluta me hace sentir poderosa. Gran parte de ello se debe a la forma de las uñas. El año pasado interpreté a una abogada en televisión y decidí redondearlas un poco, pero en cuanto acabé el rodaje me dije: ‘Quiero mis garras de vuelta'”, bromea.