Tamara Ecclestone revela que su padre compró una ‘montaña’

Tras mantenerse unos años relativamente alejada de la escena pública y dedicándose fundamentalmente a la crianza de su pequeña Sophia (3), la socialité Tamara Ecclestone ha vuelto a las páginas de la crónica social británica por todo lo alto gracias al estreno de su primer programa de televisión, ‘Tamara’s World’, y al sinfín de llamativas anécdotas que se desprenden de su lujosa vida.

Y es que la hija del magnate de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone, uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, no ha dudado en compartir en uno de los primeros episodios que forman parte de su serie documental algunas de las bondades -o excentricidades- que van ligadas a su ilustre apellido, como la decisión que tomó hace unos años su padre de comprar “una montaña” para disfrute de toda la familia.

“Ese es el llamado Glaciar 3000, que es la montaña de mi padre. Le gustó mucho la primera vez que la vio, así que la compró. Llevar a Sophia al pico de su abuelo por primera vez va a ser una experiencia muy especial”, explica Tamara a las cámaras en medio de sus vacaciones invernales en la turística localidad de Gstaad (Suiza), en las que se vio acompañada de su pequeña y también de su marido Jay Rutland.

En la misma escena también queda patente que, a pesar de su corta edad, Sophia ya es plenamente consciente del poderío económico que ostenta su conocido abuelo, quien durante décadas gestionó con éxito los derechos televisivos y publicitarios de la competición automovilística más importante del mundo.

“‘¿De quién es ese hotel que se ve en la montaña?'”, le pregunta Jay a su hija en otra secuencia del programa. “¡Es nuestro!”, responde entusiasmada la pequeña. “Ya sabemos a quién ha salido nuestra hija”, bromea Jay a continuación.

Para que no haya dudas sobre lo exclusivo de su estilo de vida, Tamara aprovecha otro de los fragmentos del capítulo para compartir algunas de las ideas que ha venido llevando a cabo para hacer que su niña sienta en todo momento que es la reina de la casa, como la de reconvertir la piscina del jardín en una amplia zona de juegos que, todo sea dicho, se asemeja más a un parque de atracciones en miniatura que a un espacio recreativo convencional.

“La verdad es que no quiero malcriarla, pero al mismo tiempo siento que tengo que darle todo aquello que me pueda permitir. No me gustaría que se enfadara conmigo si le niego algunos de los regalos que me pide, tengo miedo de que deje de quererme si no lo hago”, confesaba Tamara sobre el enfoque tan particular que tiene sobre la maternidad.