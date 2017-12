Eiza González anima a su madre para abrir su cuenta en Tinder

Eiza González afirmó ser una hija de mente abierta luego de que su mamá, la diseñadora Glenda Reyna, confesara en una entrevista que no había recurrido a Tinder porque sentía que iba dañar la imagen de la actriz de Hollywood.

Durante una entrevista muy personal con Yolanda Andrade para el programa MoJoe, Glenda Reyna expresó que nunca había tenía relaciones sexuales con una mujer pues nunca lo había pensado ni tampoco había recibido una propuesta de ese tipo.

Posteriormente, la también empresaria tocó el tema de Tinder, plataforma que se usa para buscar citas, y expresó su temor sobre todo por lo que la gente pudiera decir al darse cuenta que se trataba de la mamá de Eiza la que se encontraba en dicha red social.

“Te lo juro que no, y sabes nada más por qué no lo hago, no creas que porque soy bien mocha, no, porque (van a decir) ‘Glenda Reyna es la mamá de Eiza’, no pues cómo, me parece como que le voy a joder un poquito la vida a mi hija y no” , explicó.