El tercer hijo de Jessica Alba será también el último

En contra de la opinión generalizada de sus familiares y allegados, la actriz Jessica Alba está convencida de que su tercer retoño será también el último, especialmente ahora que sabe que será un niño y, por tanto, cuenta ya con retoños de todos los sexos.

“Ya he acabado, he acabado de verdad. Mis amigos me dicen que voy a tener otro más, pero yo siempre les respondo que no. Así estamos bien, con tres es bastante”, ha asegurado la intérprete en una entrevista al portal ‘Extra’, durante la que ha explicado que sus dos niñas, Haven y Honor, están encantadas ante la inminente llegada de un bebé a su hogar. “Están muy emocionadas y contentas porque van a convertirse en hermanas mayores”.

Al contrario que sus dos pequeñas, sus padres no afrontan con la misma calma la perspectiva de convertirse en una familia numerosa y pasar de nuevo por todo el ciclo de noches en vela, cambios de pañales y biberones.

“Cash y yo no podemos dormir pensando cómo va a ser tener otro pequeño y cómo va a afectar a nuestra dinámica doméstica”, ha reconocido acerca de la mezcla de emoción y nerviosismo que siente en estos momentos. “Tenemos mariposas en el estómago”.

La protagonista de ‘Dark Angel’ y ‘Sin City’ ha sido considerada tradicionalmente una de las celebridades más elegantes de la meca del cine y un referente de moda para muchas mujeres de todo el mundo, incluido durante sus embarazos, aunque curiosamente ella no se siente precisamente guapa en estos meses tan especiales.

“No me siento para nada glamurosa cuando estoy embarazada, así que es agradable tener alguna excusa de arreglarme y ponerme un vestido bonito. Generalmente me siento como Humpty Dumpty [el popular huevo de los cuentos infantiles], presa de la pereza y las hormonas, y nada me queda bien”, se lamentaba la estrella hace unos días a su paso por la alfombra roja de un evento benéfico en Culver City.