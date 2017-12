Jason Momoa conoce los secretos del final de ‘Juego de tronos’

Aunque el personaje al que daba vida Jason Momoa dejó de formar parte del elenco principal de ‘Juego de Tronos’ tras su primera temporada, el actor aún cuenta con cierta influencia entre el equipo de la exitosa serie que le permite conocer algunos de los secretos mejor guardados de la historia de la televisión. En concreto, el musculoso intérprete descubrió cuál iba a ser parte del final de la trama en una reciente visita al set de rodaje.

“Saber lo increíble que va a ser esta última temporada… Es que va a ser lo más grandioso que se haya emitido nunca en la pequeña pantalla. Será increíble y va a dejar jod**a a mucha gente”, ha asegurado al portal Entertainment Weekly.

Lo irónico de la situación es que, mientras algunos fans llegarían a extremos insospechados por conocer la información que Momoa posee, él desearía haber sabido resistir la tentación de curiosear y estropearse a sí mismo la sorpresa.

“Ha sido un fastidio porque soy un gran seguidor y no quería saber qué iba a pasar. En cuanto lo supe, me dije: ‘Maldita sea, en el fondo no quería saberlo'”.

La presencia del actor en el set de ‘Juego de tronos’ no pasó tan desapercibida como él habría deseado y acabó dando pie a un sinfín de rumores sobre la posibilidad de que el marido de Daenerys Targaryen regresara para hacer una última pero significativa aparición, similar a la que ya realizó en la segunda temporada.

“Solo fui a ver a los productores [David Benioff y Dan Weiss] y dio la casualidad de que también me encontré con mucha otra gente. No había pasado por allí en mucho tiempo; lo único que quería era ver a mis amigos y acabé dando pie a titulares como: ¡Vuelve Khal Drogo! A ver, si está muerto, no puede volver, no es algo que pudiera funcionar”, ha apuntado.

Jason Momoa no es el único que ha comenzado a sentir cierta nostalgia ante la perspectiva de que la ficción inspirada en los libros de George R.R. Martin llegue a su fin a final de 2018 o principios de 2019.

Kit Harington, el encargado de meterse en la piel de Jon Nieve, ha reconocido que llegó a soltar alguna lágrima tras leer el último guion a pesar de que en el fondo tenga ganas de cambiar de registro. En el caso de los más jóvenes, como Sophie Turner y Maisie Williams -Sansa y Arya Stark respectivamente-, las dos han reconocido que no saben cómo afrontarán el despedirse de los personajes que les han dado la fama y acompañado durante toda su adolescencia.