Ex de Martha Julia de más detalles de su pleito legal

El actor Salvador Ibarra reveló que el próximo 6 de diciembre volverá a encontrarse en los juzgados con Martha Julia, con quien mantiene un pleito legal desde hace casi un año por la manutención y convivencia de la hija que tienen en común.

“Ella argumenta alrededor de 25 mil pesos de gastos al mes de mi hija, cosa que bueno, no existe, pero bueno eso argumenta (…) pero eso no quiere decir que yo se los tenga que dar o que se los pueda dar, yo tendría que ganar alrededor de 150 mil pesos al mes”, explicó el actor durante la entrevista que brindó al programa “Sale el Sol”.

De la misma manera, Ibarra manifestó qué es lo que desea conseguir durante el encuentro que mantendrá con Martha Julia en los próximos días.

“Lo único que busco es un régimen de visitas y convivencia adecuado, que es Navidad un año con ella, un año conmigo, año nuevo un año con ella, un año conmigo, mi cumpleaños conmigo, el cumpleaños de la señora con ella, el día del niño compartirlo o uno y uno, porque no nada más tiene familia materna, tiene familia paterna y tienen dos años que no han visto a mi hija y la extrañan terriblemente”.

Por otra parte, el actor explicó que teme que debido a la escasa convivencia que tiene por ahora con la niña, la menor llegue a pensar que es un papá despreocupado.

“Yo convivo con mi hija dos horas cada quince días en el centro de convivencia y es terrible porque además se atraviesa un puente y me voy hasta un mes sin ver a mi hija, y más allá de que me voy yo, la niña se va un mes sin ver a su papá, las últimas convivencias que he tenido con ella la niña me dice: ‘papi no me quiero ir’, entonces yo ya tengo temor de que la niña piense que el papá es el que no la quiere ver, el que no quiere estar con ella, que el papá está muy ocupado o que no quiere poner más tiempo, porque ya tiene 3 años 7 meses”, manifestó.

De la misma forma, Salvador subrayó que ha salido limpio de todas las acusaciones que su ex hizo en su contra, por lo que espera tener una buena respuesta de las autoridades ante sus solicitudes como papá. “Las pruebas dicen la verdad, que no soy alcohólico, que no me drogo, que no estoy bien de mis facultades mentales y mucho menos que sea generador de violencia o que sea violento”, finalizó.