Edwin Luna rompe el silencio sobre su ex Alma Cero

Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey, da su opinión acerca de la supuesta relación que mantiene su ex, Alma Cero, con el actor Carlos Espejel, a pesar de que este último este casado.

“Qué te puedo decir, que el amor le llega a todos de manera distinta, que es una mujer que duró más de tres años conmigo y vivimos una vida muy bonita, que vivimos muchas cosas tan distintas, pero ya del día que tomamos la decisión de estar separados para adelante pues ya no puedo hablar de ella”, dijo Luna durante la entrevista que ofreció al programa “Sale el Sol”.

Luego de alabar las cualidades de Cero, el cantante reiteró su respeto a su ex. “Yo lo que puedo decir es lo que a mí me tocó, que es una mujer súper hermosa, es una mujer súper talentosa, es una dama muy completa, entonces ya lo demás no puedo meter porque la respeto mucho”.

Sobre las declaraciones de la esposa de Carlos Espejel, quien afirmó que Alma Cero también se metió en el matrimonio de Edwin Luna, el integrante de La Trakalosa respondió: “Yo no puedo opinar nada hasta que ella no salga diciendo nada, yo creo que es una mujer que conozco muy bien, y hasta el día que ella haga un comentario es que yo puedo opinar, y ni aun así lo haría porque es muy mujer que respeto mucho, que está en constante comunicación conmigo y que si ella quisiera que yo supiera algo o que yo dijera algo me lo haría saber, y como no, yo respeto su decisión”.

Finalmente, el intérprete confesó que se encuentra en el mejor momento de su relación con Kimberly Flores, con quien no descarta casarse e incluso afirmó que viven juntos. “Estoy muy bien gracias a Dios, feliz, súper contento por cómo me trata y cómo la trato y a seguir echándole ganas”, finalizó.