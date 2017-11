Maggie Gyllenhaal aboga por la despenalización de la prostitución

La actriz Maggie Gyllenhaal está convencida de que los trabajadores sexuales disfrutarían de mayores niveles de seguridad y protección si la prostitución dejara de ser tipificada como delito.

Al margen de las consideración éticas, morales e incluso religiosas que giran en torno a una actividad tan controvertida como la prostitución, la actriz Maggie Gyllenhaal no ha dudado en alzar la voz para abogar sin ambages por la despenalización de esta práctica, ya que a su juicio ese constituye un paso imprescindible a la hora de garantizar la integridad física y la seguridad de las personas que no tienen otra opción que recurrir a este trabajo para poder salir adelante.

“¿Quién necesita un sindicato más que una prostituta? Aquí estoy citando al creador de mi serie, David Simon, y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con él. Siento que lo más lógico sería despenalizar la prostitución y que dejara de ser considerada un crimen. Creo que la prioridad es asegurar que todos aquellos que participan en ella estén seguros, sanos y cubiertos por la ley”, ha argumentado en una entrevista a Elle.

La versátil intérprete, hermana del también actor Jake Gyllenhaal, protagoniza y produce la nueva serie de televisión ‘The Deuce’, una producción que le ha dado la oportunidad de conocer en primera persona los muchos peligros y riesgos a los que se ven sometidos los trabajadores sexuales.

Un plano de la experiencia que en ocasiones pasa desapercibido para quienes no entienden que la prohibición implica, en muchas ocasiones, desamparo para quienes ejercen esta ocupación.

Y precisamente para asegurarse de que la serie transmitía con total fidelidad la postura que, en relación con este tema, mantienen tanto ella como el creador del formato, la afamada intérprete no dudó en invertir económicamente en el proyecto -en el que James Franco también tiene un papel- para poder implicarse de lleno en el proceso creativo y, por tanto, determinar el enfoque desde el que se trata la problemática.

“Una pequeña parte de mí estaba preocupada ante la posibilidad de que no quisieran contar la misma historia que yo pretendía transmitir. Por eso pedí que se me incluyera en el equipo de productores de la serie, quería estar totalmente segura de que se me tendría en cuenta a la hora de elaborar el guion”, ha explicado en la misma conversación para, a continuación, dejar patente que sus compañeros reciben gustosos cualquier tipo de apunte por su parte incluso a las horas más intempestivas de la noche.

“Afortunadamente todos estuvieron de acuerdo con la idea y, de hecho, suelen bromear con el hecho de que no paro de mandar correos electrónicos durante la noche. Me preguntan: ‘¿Maggie, qué te ha llevado a estar toda la noche en vela?’. Siempre hay algún que otro tema que me lleva a hacer propuestas y por eso les escribo un email muy largo cuando llego a casa por la noche. Les digo: ‘Aquí van algunos apuntes. Si no queréis hacer esto, bien por mí, pero creo que deberíais'”, ha aseverado.