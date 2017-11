Ari Borovoy se convierte en padre por tercera ocasión

Ari Borovoy empleó las redes sociales para dar la feliz noticia del nacimiento de su tercer hijo, mismo que lo sorprendió con su llegada este jueves.

“Yo estaba esperando un bebé para los primeros días de diciembre, pero pues me sorprendió con que nació hoy”, explicó el cantante a través de un video en sus redes sociales.

El integrante de OV7 brindó esta aclaración, debido a que con la llegada de su tercer hijo no podrá presentarse este viernes en Morelia junto a sus demás compañeros del show 90’s Pop Tour.

Ofreciendo esta aclaración a sus seguidores, Ari pidió la compresión por su ausencia laborar. “Me da pena no poder estar con ustedes pero también espero que entiendan que hoy me convertí en padre por tercera ocasión y que a pesar de que no estaré allá y duele, pues de este lado me quedo muy feliz, atendiendo todo lo que tenga que atender de mi familia”.

Afirmando que tanto su esposa Arlett Kalach y el bebé se encuentran en las mejores condiciones, Borovoy no dio más detalles del quinto integrante de su familia.

Aquí el video: