Samo reprende a reportero que lo confunde con Sabo Romo

Samo, ex integrante del grupo Camila, reprendió a un reportero que lo confundió con Sabo Romo, bajista, compositor y productor, que además fue integrante del grupo Caifanes.

Durante la conferencia que ofrecía como parte de su participación en un festival de música en la ciudad de Puebla, el cantante no dudó en regañar al periodista que cometió este error.

“Primero, corrijo, soy Samo, no Sabo Romo”, a lo que el reportero contestó: “Samo, Samo”.

Sin ocultar su molestia, el intérprete agregó: “quiere decir que el señor no trae información correcta, no se preparó antes de venir a hacer preguntas, ahora, después de que me dijo Sabo Romo su pregunta no la entendí honestamente”.

Sin dar más replica al reportero y su cuestionamiento, Samo y su equipo decidieron continuar la entrevista con los demás medios presentes, negándole así una oportunidad para defenderse ante su desliz.

Aquí el video:

Por otra parte, el cantante continúa en la búsqueda de nuevos sonidos para el nuevo proyecto musical que lanzará el próximo año, situación por la que viajará en breve a Colombia para trabajar en ello.