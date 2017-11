Victoria Beckham se viste de pavo

Aunque en la última década Victoria Beckham ha protagonizado una transformación radical, cambiando su imagen extravagante de estrella pop por una más formal y apropiada para su condición de mujer de negocios, lo cierto es que en ocasiones su vena más transgresora vuelve a salir a la luz para regalar momentos inolvidables a sus seguidores de las redes sociales.

Con motivo de la celebración este jueves del Día de Acción de Gracias, una fiesta que su familia y ella abrazaron sin duda durante la etapa en que residieron en Los Ángeles, la ex Spice Girl ha rebuscado en lo más profundo de su armario para rescatar una especie de vestido/disfraz de plumas con el que convertirse en el pavo más elegante del mundo.

“¡Feliz Acción de Gracias! Besos””, escribió la diseñadora para ilustrar la imagen, en la que como no podía ser de otra manera aparece posando perfectamente maquilla y en una grácil -e incómoda- postura, más propia de un cisne que del animal que adorna las mesas en esta fecha tan señalada.

No deja de resultar curioso que Victoria esté dispuesta a presentarse de esa guisa ante el mundo entero, pero justifique su decisión de no participar en el rumoreado regreso de la girl-band a los escenarios el próximo año alegando que no tiene ni ganas ni la edad necesarias para enfundarse en los inolvidables modelitos que lucía durante su etapa como la Spice Pija.

“No va a pasar, pero eso no significa que no piense que fue una época genial. Quiero decir, el ‘poder femenino’ [en referencia al eslogan ‘Girl Power’ que popularizó el quinteto] sigue estando ahí, y creo firmemente en él, pero no me apetece tener que enfundarme otra vez en un apretado mono de PVC, y menos en el futuro próximo”, alegaba hace unos días la mujer de David Beckham en el programa de televisión ‘This Morning’.