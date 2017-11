Jorge Medina está hospitalizado; piden oraciones por su recuperación

El cantante Jorge Medina se encuentra hospitalizado y ha tenido que cancelar algunas presentaciones que tenía en puerta, así lo ha confirmado Edgar Nava.

De acuerdo al comunicado de prensa enviado, el ex vocalista de La Arrolladora se encuentra delicado de salud y actualmente está bajó el cuidado de los mejores médicos y acompañado de su familia, por lo cual se ha solicitado las oraciones de sus seguidores.

Dadas las circunstancias, el cantante no podrá cumplir con las presentaciones que tenía pactadas desde el 22 hasta el 25 de noviembre de este año.

Tras esta noticia y viendo la preocupación de sus fanáticos, es el propio cantante quien empleó las redes sociales para dar más detalles del problema que lo aqueja.

“Buenos días, mi estado no es grave, es una cosa como neumonía que no me permite hablar y es muy molesto se cerró los bronquios”, escribió en un primer mensaje en Twitter.

Buenos dias,mi estado No es grave,es una cosa como Neumonia.que no me permite hablar y es muy molesto.se cerro los bronquios. — jorge medina (@j_medina37) November 22, 2017

“Gracias a todos por estar pendientes…si estoy mal, pero hierba mala nunca muere, son pruebas para que aprenda a cuidarme mejor”, agregó en otro tuit.

Gracias a todos por estar pendientes…si estoy mal,pero hierba mala nunca muere ome.son pruebas para que aprenda a cuidarme mejor — jorge medina (@j_medina37) November 22, 2017

Cabe señalar que la última foto que aparece de Jorge en redes sociales es de hace tan sólo un día, donde el cantante afirma que pasó tres días de fiesta celebrando su cumpleaños 44.

“Yo he rodado de allá para acá. Soy de todo y sin medida si si duré tres días de fiesta 44 cumplí jamás me sentí mejor…. amá!!Te mando un beso…estoy vivo y bien.”, escribió Medina junto a la imagen.

Yo he rodado de alla para acá..soy de todo y sin medida..si.si duré..tres dias de fiesta.44 cumpli..jamas me senti mejor….amá!!te mando un beso…estoy vivo..y bien. A post shared by jorge Luis Medina Ramos (@j_medina37) on Nov 20, 2017 at 6:45pm PST

Aquí el comunicado:

Atención publico de Chicago me apena tener que darles esta información, Dios quiera que pronto pueda darles mejores noticias: pic.twitter.com/Y0Q7MmmXxo — Edgar Nava (@NavaTrombone) November 22, 2017