Nick Carter, acusado de cometer una agresión sexual en el año 2002

La industria de la música no ha escapado al fenómeno que ha sacudido también a la meca del cine, con el que se han destapado un sinfín de casos de agresiones sexuales y abusos por parte de sus figuras más prominentes a aspirantes a estrellas o a sus propios empleados, hasta el punto de acabar con carreras de éxito que se remontaban décadas atrás, como la de Kevin Spacey.

El último en ser acusado públicamente por una de sus supuestas víctimas ha sido el componente de los Backstreet Boys Nick Carter. Una antigua cantante llamada Melissa Schuman afirma que este la violó en 2002, cuando ella tenía 18 años, después de que aceptara una invitación para pasar algo de tiempo a solas con el miembro más popular de la boyband en su casa.

Sin embargo, cuando llegaron a la vivienda el intérprete habría cambiado radicalmente de actitud besándola y desabrochándole los pantalones a pesar de las negativas de ella, según el testimonio que ha ofrecido a través de una larga publicación compartida en su blog.

“Era fuerte y mucho más grande que yo, y no había ninguna forma de que pudiera abrir la puerta y conseguir que alguien me ayudara. Me sentía asustada y atrapada. No podía irme”.