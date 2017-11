La exmujer de Sylvester Stallone sale en su defensa

Al actor Sylvester Stallone le ha surgido un apoyo completamente inesperado en el marco del escándalo por las acusaciones de agresión sexual que hace una semana salieron a la luz, a raíz de un antiguo informe policial que recogía el relato de una mujer -cuyo nombre no ha sido hecho público- que aseguraba que la estrella de cine le había obligado a mantener relaciones con él y con sus guardaespaldas en una habitación de hotel de Las Vegas en 1986, cuando ella tenía 16 años.

Ahora la segunda esposa del intérprete, Brigitte Nielsen, ha salido en su defensa alegando que es imposible que dicho incidente hubiese tenido lugar sin su conocimiento, ya que ella también se encontraba en la ciudad -para acompañar a su entonces recién estrenado marido durante el rodaje de la película ‘Over the top’- y, según su versión, de los hechos no se separó en ningún momento de él.

“En el verano de 1986, éramos unos recién casados. Sylvester y yo éramos inseparables mientras rodaba ‘Over the top’. En la historia, esa persona asegura que alrededor de las ocho y media de la noche estuvo en nuestra suite del hotel Hilton. Eso no sucedió. Durante la mayor parte del día yo me quedaba a verle rodar, después cenábamos juntos y nos íbamos a la habitación. No había nadie más allí con él que no fuera yo”, ha asegurado Brigitte, que estuvo casa durante poco menos de dos años con el actor, al portal TMZ.

Aunque la actriz y antigua modelo no ha mantenido contacto durante más de tres décadas con su exmarido, quien actualmente está casado con Jennifer Flavin -madre de sus tres hijas menores-, eso no le ha importado a la hora de salir a defender el buen nombre de la estrella de Hollywood.

“Es intolerable que Sylvester y su familia hayan tenido que sufrir todo esto por algo que nunca sucedió”, afirma.

Por su parte, el protagonista de clásicos como ‘Rambo’ y ‘Rocky’ ya negó rotundamente ese relato a través de su representante.

“Esta es una historia ridícula y categóricamente falsa. Nadie había oído hablar de ella hasta que ha sido publicado hoy, incluido el señor Stallone. Ni las autoridades ni ninguna otra persona han contactado al señor Stallone en relación con este asunto. Nunca sucedió”, declaraba al mismo medio.

En los mencionados documentos de hace varias décadas que se han hecho públicos ahora, se daba a entender que la joven no había presentado cargos por miedo a las repercusiones y la humillación.