Kate del Castillo será demandada por televisora

Luego de que Kate del Castillo causará tremenda polémica tras contar dentro de su documental ‘Cuando Conocí al Chapo’ que las actrices de Televisa eran sexualizadas en reuniones con publicistas, ha trascendido que la televisora está analizando la posibilidad de demandar a la actriz por difamación y violencia de género en Estados Unidos.

Sin embargo, horas antes de que se revelara esta información, la propia Kate ofreció una entrevista para el sitio SDPNoticias, misma que retransmitió la periodista Maxime Woodside en su programa “Todo para la mujer”, donde Del Castillo aclara su versión.

“Yo no hablé de ningún catálogo, yo solo hable de las comidas de publicistas que es a lo que a mí me invitaban, y cuando me enteré que eran, que eran básicamente de irte a sentar a entretener a los publicistas pues yo dije pues no, porque yo trabajo en esta empresa pero de actriz, ese no es mi trabajo, pero si me invitan a una comida yo voy con mi novio, yo tenía mi novio en ese momento que además no lo sabían, entonces me ofendió muchísimo y cuando me enteré de qué se trataba pues me ofendí aún más, me pareció deplorable”, explicó Kate al respecto de su declaración.

“Pero pues bueno esa fue mi época, yo no sé ahorita siquiera si existen todavía esas comidas todavía, y no estoy diciendo que todos sean así, en mi época fue así, porque seguramente habrá pasado en las demás televisoras, en Azteca, en Univision, en Telemundo”, agregó.

Hasta el momento la televisora inmiscuida en el documental no ha emitido un comunicado oficial al respecto, pero la periodista afirmó que Televisa Estados Unidos ya entabló la demanda por varios millones, misma que la actriz ya tiene en la mano.