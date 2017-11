Julián Gil sí se separó de Marjorie de Sousa

UNA PEQUEÑA ACLARACIÓN "Hay pocas cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo……el sol ,la luna y LA VERDAD" Finalmente pudo verse en su fondo la audiencia para determinar si procedía o no la prueba de ADN, solicitada por mi hermano, después que la Sra. nos sorprendió a todos al solicitar la misma prueba primero, pero sin éxito, ya que se solicitó mal …..raro no? Y descaradamente explico sus supuestas razones mediante un comunicado firmado por su manager y relacionista público (ver comunicado original anexo). http://myemail.constantcontact.com/Comunicado-Oficial-Marjorie-De-Sousa-.html?soid=1101946721476&aid=aujOi9raQ7Y De esta forma mi hermano pone fin a los comentarios y, por otro lado, cumple con su responsabilidad de padre, al proveer a su hijo herramientas que den respaldo a su integridad y, a su genuino derecho constitucional de saber su origen biológico (partiendo de la premisa que fue su madre quien inicio esto). Cabe destacar la falta de tino, profesionalismo, sensibilidad,saña y alevosía, con que su abogada la interrumpe en su entrevista para demostrar una vez más su falta de ética quedando en evidencia al mentir frente a la televisión nacional afirmando que Julian Gil demanda a Matías Gil y no a Marjorie de Sousa (ver en la IMAGEN 1 a quien se demanda) No comprendo el planteamiento o disgusto de la señora De Sousa, cuando después de ella pedir lo mismos, hoy se muestra molesta y ofendida. Respecto a que mi hermano quiere quitarle el apellido, es una LOCURA, el JAMAS ha dicho algo así, que muestre evidencia. Y no debería estar tan preocupada, eso solo puede ocurrir si las pruebas dieran negativas, y en este caso, ambos padres aseguran estar seguros, por lo cual no entiendo su actitud. Yo en su lugar estaría feliz. También habló de maldad. Le recuerdo que solo Marjorie De Sousa ha estado actuando con malicia, fundamentalmente al prohibir a su hijo y a Julian relacionarse, inventando barbaridades (que le tocara probar) en contra de su padre. Maldad es intentar lucrarte por medio de un hijo (Anexo lista presentada por la abogada de la Sra. y que consta en expedientes públicos, y el pescado si está en esa lista). VER IMAGEN 2

