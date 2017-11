Adriana Fonseca confirma versión sobre acoso sexual en México

Adriana Fonseca reveló que al igual que Karla Souza fue víctima de acoso sexual en México, sin embargo, se niega a revelar los nombres de las personas que la asediaron por temor a quedar sin trabajo o recibir alguna represalia.

Durante un evento en México, la actriz afirmó que no fue una, sino varias veces la que padeció este tipo de insinuaciones, pero debido a la idiosincrasia del país es que decidió quedarse callada.

“A mí me pasó mil veces, desgraciadamente pues si digo ya al rato van a decir pues por eso no vas a poder entrar (a los proyectos), no es lo mismo que en Estados Unidos que se unieron muchos y sacaron al señor de la empresa, se unieron varias actrices desde Angelina Jolie hasta todas, (por el contrario) aquí dices, y como comenté en la entrevista, van a decir a pues tú eres la prostituta, seguro traías el escote, seguro traías la minifalda y lo provocaste, entonces yo no voy a ser la que (diga nombres)”, expresó.

Al ser cuestionada sobre si ha vivido lo mismo en Estados Unidos, Fonseca comentó: “nunca me ha pasado, quizás porque no he hecho una carrera como la he hecho aquí en México, a una Angelina Jolie sí le tocó, yo apenas estoy empezando llevo 3 proyectos, estoy en pañales prácticamente allá, pero aquí desde hace muchos años si me paso muuuchas veces”.

Asimismo, Adriana manifestó que no es falta de valor por la que no revela los nombres de sus acosadores, sino porque piensa bien las consecuencias que puede sufrir.

“No todo son los ovarios o el valor, muchas veces tienes que ver la película completa, me entiendes, que en donde estés hacer lo que vieres, y aquí la cultura es diferente, yo ahorita digo e igual mañana me levantan en una camioneta y me secuestran o le hacen algo a mi familia.

No tengo miedo pero tampoco hago las cosas sin pensarlas, yo no tengo porque si estoy diciendo el acoso existe y estoy diciendo por favor creemos conciencia de ello”.

De la misma manera, la actriz detalló cuáles fueron las propuestas que recibió cuando iniciaba su carrera profesional. “Desde que vas a comer con alguien y te pone la tarjeta del hotel ahí, desde que vas a una cita con un ejecutivo y te dice dame un beso en la boca, desde que vas con otro y te agarra la pierna, que la verdad uno se traga por inocencia, porque no me pasó ahorita, me pasó hace muchos años, yo llevo 10 años fuera de México yendo y viniendo”.

Cabe recordar que a inicios de este 2017 Adriana Fonseca también causó revuelo al confesar a través de un video en sus redes sociales que fue víctima de discriminación en el momento que presentaba un casting en Hollywood para un comercial en inglés.