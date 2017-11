Angelique Boyer reaparece ante los medios de comunicación

Angelique Boyer reapareció ante los medios tras la muerte de su amiga Maru Dueñas este fin de semana; con un semblante triste, la actriz acudió como madrina al estreno de la obra “Los últimos cinco años”.

“Yo estoy aquí por ella, porque ella me dijo que viniera, los productores son sus amigos, y me dijo: ‘vamos’, y le dije: ‘yo creo que voy a estar molida, voy llegando de un viaje, yo creo que no’, (me respondió) ‘ándale, voy contigo’, y dije: ‘pues va, si vas conmigo entonces es buen pretexto’, y pues es especial estar aquí”, contó la actriz a su paso por la alfombra roja del evento.

Por otra parte, Angelique fue cuestionada por el golpe que se dio su novio Sebastián Rulli con un extinguidor durante la locación de la telenovela “Papá a toda madre”. “Fue un accidente, me contó que al salir del foro la luz está apagada y abrió la puerta, y son puertas muy pesadas, no sé dejó pasar a alguien seguramente y pum, no lo vio”.

Asimismo, la actriz reveló que el mensaje que le envió al argentino por este percance fue en tono de broma. “Fue un poco de humor, porque bueno es la segunda vez que precisamente en esa ceja Sebastián se abre y tiene puntadas, entonces ya es como chiste local, pero no, obviamente además me da coraje porque me voy a Paraguay justo cuando se lo hace y ni cómo hacerle mimos para cuidarlo”.

Tras regresar de su viaje de trabajo en Paraguay para mimar a Sebastián tras este accidente, Boyer se tomará algunos días de descanso mientras analiza algunas ofertas de trabajo que tiene en puerta.

Foto Instagram:

✌🏽✨ A post shared by Angelique Boyer (@angeliqueboyer) on Oct 5, 2017 at 12:55pm PDT