Lady Gaga cantará en los American Music Awards

Los Angeles, 14 Nov (Notimex).- Lady Gaga, el cantante y actor Nick Jonas, y el interprete y compositor Shawn Mendes se presentarán en los “2017 American Music Awards”, en una ceremonia prevista para el próximo domingo en el Microsfot de Los Angeles, anunciaron hoy aquí los organizadores.

Dick Clark Productions reveló nuevos nombres de participantes en la importante ceremonia que reconoce a lo mejor de la música en Estados Unidos.

Lady Gaga actuará en medio de su gira Joanne World Tour y después de cantar en Washington D.C en Capital One Arena, e interpretará su éxito “The cure” ubicado en la lista Hot 100 de la música pop en Billboard.

Nick Jonas presentará su sencillo de pop romántico “Find You”, que ha llegado a la lista pop de radio de Billboard y a las listas de ventas.

Shawn Mendes animará a los fans con su sencillo “There’s Nothing Holdin’ Me Back” de su segundo álbum de estudio Illuminate, que alcanzó el número uno en la lista de álbumes Billboard 200.

Los American Music Awards es el show de premios más importante del mundo en donde votan los fans.

Gaga se presentó por primera vez en los American Music Awards en 2009, ofreciendo a sus fans un popurrí de “Bad Romance” y “Speechless”.

La cantautora tomó el escenario de los American Music Awards en 2016 por última vez, donde presentó su éxito de Billboard Hot 100 “Million Reasons”.

Gaga, nueve veces nominada al American Music Award, se llevó a casa el galardón de Favorite Female Artist-Pop/Rock en 2010, y está nominada para el mismo premio este año.

Jonas regresa a los American Music Awards este año tras la presentación en 2015 de sus canciones “Chains”, “Levels” y “Jealous” de su álbum homónimo debut. Alcanzó el puesto número seis en la lista de álbumes de Billboard 200. Fue nominado a Favorite Male Artist–Pop/Rock ese mismo año.

Mendes actuó por última vez en los American Music Awards en 2016 presentando sus hits “Treat You Better” y “Mercy”, y fue nominado a artista revelación y este año a artista favorito adulto contemporáneo.

En la ceremonia se anunció previamente que la leyenda musical Diana Ross se subirá al escenario para una presentación especial, donde también se le entregará el galardón a “American Music Award for Lifetime Achievement”.

Esto en reconocimiento a su extensa carrera y sus numerosas contribuciones a la industria del entretenimiento y la cultura popular.

Las nominaciones a los “2017 American Music Awards ” el mes pasado, revelaron que Bruno Mars lidera el grupo con ocho nominaciones, entre ellas Artist of the Year, Video of the Year, y Favorite Male Artist–Pop/Rock.

The Chainsmokers, Drake, Kendrick Lamar, Ed Sheeran y The Weeknd empataron con cinco nominaciones cada uno, mientras que Justin Bieber, Daddy Yankee y Luis Fonsi recibieron cuatro nominaciones cada uno.

Además, Keith Urban obtuvo tres nominaciones, y Rihanna y Halsey obtuvieron dos cada una.

Los ganadores de los American Music Awards son votados en su totalidad por fans. La votación está abierta en todas las categorías.