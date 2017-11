Jorge Medina habla de la sociedad de La Arrolladora Banda Limón

Jorge Medina se encuentra en plena promoción de su primer sencillo como solista titulado “Lo más seguro”, sin embargo, aún continúa ligado con La Arrolladora Banda Limón, pues existe una sociedad comercial con la agrupación que todavía no ha podido finiquitar.

“Todavía no lo cerramos, pero no tengo tiempo para cerrarlo, estoy concentrado en hacer mi disco para el 2018, y sin embargo lo vamos a cerrar súper bien, se va a cerrar bien eso, pase lo que pase”, explicó en entrevista para el programa Hoy.

El cantante afirmó que siempre ha trabajado por gusto y no por lo que pueda ganar en el medio del espectáculo. “Yo creo que la persona que trabaja en este negocio por dinero, nunca es feliz, o nunca lo hace, entonces pues sí, teníamos una sociedad ahí, la tengo, la comunicación se perdió, yo empecé con este proyecto y ellos siguieron (con el suyo)”.

De acuerdo a la emisión matutina, Don René Camacho afirma que Medina quedó a deber discos antes de abandonar la banda, cosa que el cantante niega y por ello es que probablemente se enfrenten en un juzgado.

No obstante, Jorge explicó que no desea tener problemas con sus ex compañeros La Arrolladora. “Entre nosotros hay respeto y hay paz, yo lo quiero muchísimo, vivimos a escasas casas Don René y yo, lo veo todos los días en la mañana (…), yo no me salí por la puerta de atrás, yo salí bien”.

Así que por el momento, Jorge Medina prefiere concentrarse en su proyecto como solista y dejar en manos de sus abogados este posible problema legal, mismo que espera pueda solucionarse pronto.