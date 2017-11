Danilo Carrera defiende a Lili Estefan y su polémico beso

Danilo Carrera rompió el silencio luego de la foto en que aparece besando a Lili Estefan, misma que la conductora compartió y causó tremenda controversia por el reciente proceso de separación que enfrentó.

Beso mañanero de nuestra #CositaLinda @danilocarrerah #FelizJueves mi gente! 🙌 A post shared by Lili Estefan (@liliestefan) on Nov 9, 2017 at 7:17am PST

Durante la entrevista que el ecuatoriano concedió al periodista Javier Poza en su programa de radio, explicó: “la verdad es que no entiendo como la gente puede tener esta doble cara o doble perfil porque en las redes sociales dicen lo que les da la gana, lo que ven en un momento sin analizar las cosas, puede ser un momento de envidia o que le querían ellos dar un beso a Lili o tal vez alguna persona quería un beso mío y se lo di yo a Lili y por eso ponen lo que ponen”.

Posteriormente, Carrera aclaró su relación con Estefan. “Hay muchos comentarios sin sentido, que diciendo que porque ya está soltera anda conmigo, pero (no), es una mujer increíble, es una mujer amorosa, una mujer que cuando yo llegué al Gordo y La Flaca, que como comentador yo estaba perdido (…) ella me ayudó muchísimo, me aconsejó, no voy a decir que es como mi mamá, porque la edad no le da, pero es mi prima mayor, es mi primita mayor”.

Asimismo, Danilo defendió la integridad de Lili. “Que ella suba esa foto no tiene nada de malo, y ahora la gente lo comenta hace más de un año y medio, dos años, subió ella una foto en donde con la mano nos estamos separando los labios (…) y nadie dijo nada, entonces son las circunstancias y las ganas de criticar que la gente tiene, que yo no lo justifico para nada, me parece totalmente equivocado y aprovecho porque Lili seguro nos está escuchando le mando un beso y que sepa que la quiero muchísimo”.

Finalmente, el actor reveló que últimamente ha sido duramente criticado en redes sociales pues no importa el tipo de imagen que comparta, siempre recibe ataques de sus supuestos seguidores.

“En cada foto que subo a redes sociales me insultan, me critican, son insultos pues bastante agresivos, incluso a veces me tratado hasta (de) homofóbico (…), o sea hombres que son ellos gay, que me atacan, y después me los encuentro y me están pidiendo la foto ven y me sonríen”.

Mientras esta controversia continúa, el actor prefiere enfocarse en sus próximos proyectos profesionales, el cual incluye el protagónico de la telenovela “Hijas de la luna” en Televisa, donde compartirá créditos con la actriz Michelle Renaud.