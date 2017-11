Caifanes hace vibrar a más de 120 mil personas en el Zócalo capitalino

México, 11 Nov (Notimex).- Más de 120 mil personas vibraron con la banda Caifanes, que derrochó energía la noche de este viernes durante el concierto que ofreció en la plancha del Zócalo capitalino, como parte de las actividades de la Semana de las Juventudes.

Los anfitriones inyectaron de nostalgia al kilómetro cero de la Ciudad de México y pusieron a cantar a los fieles seguidores con los éxitos cosechados durante sus 30 años de trayectoria.

En este recital la agrupación mexicana dedicó unos momentos a los afectados por los recientes sismos que sacudieron al país, y además recordó al fallecido Juan Gabriel con el tema “Te lo pido por favor”.

El público de todas las edades le dio la bienvenida al grupo con un fuerte aplauso y gritos de euforia, mientras que éste respondió con saludos y reverencias antes de dar el banderazo de salida a esta fiesta con “Viento”.

Durante las 25 melodías que sonaron, el ambiente se mantuvo con mucha energía, mientras que el cantante Saúl Hernández, Sabo Romo (bajo), Alfonso André (batería) y Diego Herrera (teclados y saxofón) derrocharon energía sobre la plataforma.

“Gracias por estar aquí y acompañarnos, que Dios te bendiga hoy y siempre, muchas gracias, pondremos a Caifanes en tus pies”, dijo el vocalista antes de arrodillarse.

Agregó que “el aplauso es para ti, no para nosotros, a la vida no hay que tenerle miedo, sino coraje”, dijo antes de rockear con “Nubes”, “Para que no digas que no pienso en ti” y “Te estoy mirando”.

Fue con el corte “Vamos a hacer un silencio” con el que Caifanes rindió homenaje a los damnificados por los terremotos en el país y a las personas que echaron la mano en todo momento.

“Queremos dedicar esto a quienes sufrieron por el sismo que movió al país hace algunas semanas y a toda esa gente que salió a entregar su corazón, su esfuerzo, movió las manos para sacar a personas entre los escombros”, indicó.

Asimismo, recordó a los brigadistas, a quienes dieron comida y subrayó que este acto altruista fue un ejemplo para todo el mundo. “Gracias y seguimos pidiendo las donaciones, porque falta mucho por hacer, construir, por favor sigámoslo haciendo”, pidió.

Uno de los momentos cumbre de la noche llegó con “Dioses ocultos”, “Mátenme porque me muero”, “Perdí mi ojo de venado” y “Afuera”, con el que varios bailarines de danza prehispánica aparecieron en escena para ambientar con su ritmo.

Tras una salida en falso, Herrera tocó el Himno Nacional con su saxofón, mientras que los colores de la Bandera nacional se mostraba en pantallas y todo el mundo emitió porras de: “¡México, México, México!”.

De igual manera contaron que hace algunos años soñaban con poder tocar y “ser simplemente nosotros”, tres décadas después tienen el apoyo de todos sus fans “y el sueño continúa”.

En esta presentación igualmente hablaron sobre los niños, “a quienes tenemos que abrirles un camino de paz, seguridad, ilusiones, magia, esa es nuestra responsabilidad”, comentó el cantante antes de “Ayer me dijo un ave”.

“Podemos viajar por otros lugares, conocer otros idiomas, pero el lugar en el que nacimos le pertenece a nuestra alma”, contó Saúl antes de despedirse con “Aquí no es así”, “No dejes que”, “La célula que explota” y “La negra Tomasa”, para después darle paso a un mariachi que tocó unos minutos.