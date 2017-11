Drake abandonará temporalmente la música para probar suerte en el cine

Antes de hacerse un nombre como una de las estrellas de la música más influyentes del momento, siendo aún un adolescente Drake se hizo con un papel en la serie canadiense ‘Degrassi: The Next Generation’, en la que participó hasta 2007.

Desde entonces, ha continuando realizando pequeñas apariciones, casi siempre en la gran pantalla, y ha probado suerte con el doblaje, pero en algún momento de su carrera quiere aparcar su faceta como cantante para retomar su antigua vocación.

“Estoy seguro de que pararé de hacer música algún día, cuando empiece a sentir que ya no lo vivo. Con un poco de suerte, me daré cuenta de que ha llegado el momento antes de encontrarme en esta situación, ¿no crees? Pero ahora mismo aún tengo la sensación de que acabamos de empezar en esto, así que no tengo planes para dejarlo en un futuro cercano. Pero sí tengo previsto expandirme; tomarme seis meses o un año para mí mismo y hacer una película buena. La música siempre estará ahí”, ha asegurado en conversación con The Hollywood Reporter.

La intención de Drake no es decantarse por personajes en cuya piel le resultara sencillo meterse -interpretando por ejemplo a raperos en la gran pantalla-, ya que al igual que ya ha hecho en la industria discográfica, en la cinematográfica tampoco le interesa optar por el camino fácil.

“Como hombre negro y además joven, soy consciente de que existe una posibilidad muy real de que me encasillen. Pero también me he esforzado mucho para mostrar todas mis facetas. He intentado hacerlo de distintas maneras, aceptando por ejemplo participar en ‘Saturday Night Live’, para demostrar que puedo ser gracioso. Cuando me vuelva a concentrar en la interpretación, quiero que la gente se sorprenda y diga: ‘Vaya, no me esperaba algo así de él’. Siempre es agradable que te digan que no esperaban que te interesaran ciertas cosas”, ha explicado.