Una segunda mujer acusa a Ed Westwick de violación

El nombre del actor Ed Westwick, que se había retirado de las producciones más comerciales tras el éxito de la serie ‘Gossip Girl’, volvió a acaparar titulares hace solo unos días, pero por un motivo completamente ajeno a su pasado como ídolo adolescente.

El intérprete que se encargó de dar vida al deseado Chuck Bass ha sido acusado de violación por una compañera de profesión llamada Kristina Cohen, quien asegura que la agredió hace ya tres años, cuando ella acudió junto a su entonces pareja -un productor cuyo nombre ha preferido no revelar- a cenar a casa de la estrella.

Ahora una segunda mujer, Aurélie Wynn, ha revelado haber sido víctima de una situación muy similar a manos de la estrella televisiva durante la temporada en que ella aún deseaba emular sus pasos y triunfar en la industria.

“En julio de 2014, yo pasé por un calvario muy similar con Ed Westwick. Él me acompañó hasta Glendower Estates, donde tenía una propiedad alquilada, después de que una amiga mía que estaba saliendo con su amigo -uno de los actores de ‘Glee’- me invitara.

Estuvimos todos juntos hasta las cinco de la madrugada, cuando empezó a salir el sol porque ya era verano. Entonces decidimos descansar un poco porque todos teníamos eventos y cosas que hacer al día siguiente, y había habitaciones de sobra para todos. Y como Kristina, yo también le dije que no, y él me empujó boca abajo y me inmovilizó con su peso. Yo llevaba puesto un traje de baño de una pieza y me lo arrancó; me quedé en estado de shock. Además, soy muy pequeña.

Cuando todo acabó, recuperé mi teléfono y descubrí que la chica que me había invitado se había marchado ya, o la habían echado. La cobertura era muy mala, y no tenía wifi. Tuve que pedirle a un amigo que me consiguiera un Uber mientras Ed estaba desmayado. La casa era tan grande que hasta pude grabar un vídeo mientras salía de ella, porque era como un laberinto”, reza el mensaje compartido por Aurélie en su perfil de Facebook.

La antigua aspirante a actriz ha afirmado que en aquel momento mantenía un romance con un miembro del reparto de ‘Glee’, cuya identidad no ha dudado en revelar: Mark Salling, que el mes pasado se declaró culpable de un delito de posesión de pornografía infantil. Según el relato de la joven, el intérprete caído en desgracia fingió en un primer momento no saber quién era Ed Westwick, para después responsabilizarla a ella de lo ocurrido y romper su relación.

“Mis amigos y allegados me aconsejaron que lo mejor sería no decir nada, para no acabar siendo ‘esa chica’, porque nadie me creería y pensaría que solo estaba intentando conseguir mis cinco minutos de fama”, apunta como el motivo por el que no decidió denunciar antes lo sucedido, utilizando unas palabras muy similares a las empleadas por Kristina Cohen en su propio relato.

Para concluir, Aurélie ha querido agradecer a Kristina su “valor” a la hora de hacer pública su historia e inspirar a otras como ella.

La Policía de Los Ángeles ya ha confirmado que ha iniciado una investigación después de que Cohen interpusiera una denuncia contra Westwick esta misma semana. Por su parte, el actor no tardó en negar las acusaciones realizadas contra su persona en un primer momento, aunque por ahora no se ha pronunciado acerca del relato compartido por Aurélie.

“No conozco a esta mujer. Nunca he obligado a hacer nada a ninguna mujer, de ninguna manera. Y desde luego nunca he violado a nadie”, aseguraba en un escueto comunicado emitido a través de su cuenta de Twitter.