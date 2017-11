Actor de Gossip Girl rompe el silencio tras ser acusado de violación

Ed Westwick, reconocido por interpretar a Chuck Bass en la serie Gossip Girl, rompió el silencio luego de las acusaciones de violación que hiciera en su contra la actriz Kristina Cohen.

Y es que a través de un extenso escrito en su cuenta de Facebook, la joven reconocida por sus trabajos en las series “Californication” y “The Middle”, acusó a Ed de abusarla sexualmente hace tres años.

“Estuve saliendo brevemente con un productor que era amigo del actor Ed Westwick. Fue este productor quien me llevó a la casa de Ed donde lo conocí por primera vez. Quería irme cuando Ed sugirió ‘todos deberíamos tener sexo’”, detalló Kristina.

Sin embargo, a pesar del comentario y luego de la insistencia del productor, ella decidió quedarse en el lugar, sin imaginar lo que después acontecería.

“Me fui a descansar al cuarto de huéspedes, donde me quedé dormida. “Me desperté bruscamente con Ed encima de mí, con sus dedos entrando en mi cuerpo. Le dije que se detuviera, pero él era fuerte. Luché contra él tan fuerte como pude pero él agarró mi cara con sus manos, sacudiéndome. Estaba paralizada, aterrorizada. No podía hablar, ya no podía moverme. Él me agarró y me violó”, relató.

De la misma manera, la actriz aseguró que no denunció el hecho debido a que su pareja de ese entonces le dijo que fue participante activa del acto. “Me dijo que no podía ir diciendo por ahí que Ed me había violado y que no quería ser ‘esa chica’. Y durante mucho tiempo le creí. No quería ser ‘esa chica’”, dijo.

Ante esta acusación, Westwick tomó su cuenta de Twitter para responder: “No conozco a esta mujer. Nunca me he forzado a mí mismo de ninguna manera, a ninguna mujer. Ciertamente nunca he cometido una violación”.