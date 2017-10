Serena Williams bromea sobre los gases de su hija

La tenista Serena Williams no podría estar más entusiasmada ante la idílica vida familiar de la que disfruta junto a su marido Alexis Ohanian, pero al mismo tiempo se pronuncia con sinceridad sobre el hecho de que cuidar de una recién nacida tiene, evidentemente, una amplia serie de ventajas e inconvenientes.

Entre estos últimos, y como ha revelado la propia deportista a sus seguidores de las redes sociales, destaca sin duda la energía con la que su bebé libera el exceso de gases acumulados en su vientre.

“No me gusta tener que criticar a mi hija… Pero la verdad es que sus pedos suenan muchísimo, pero mucho mucho”, ha bromeado la estadounidense en su cuenta de Twitter en un mensaje que ha acompañado de varios emojis que denotan diversión y también un punto de vergüenza.

I hate to throw my daughter under the bus… but she farts really really really loud 😳😂😂😂

— Serena Williams (@serenawilliams) October 21, 2017