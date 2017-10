Increíble pero cierto: Anna Wintour come pizza

Lo último que se esperaría ver comiendo a la mujer que inspiró el personaje de Miranda Priestly en ‘El diablo viste de Prada’ es un trozo de pizza, y no uno de un exclusivo restaurante italiano, sino una porción cubierta de béicon de las que se venden en los puestos de comida rápida hasta altas horas de la madrugada.

Sin embargo, Anna Wintour ha demostrado que es bastante más accesible y divertida de lo que aparenta tras sus inseparables gafas oscuras y su pulcro corte bob a su paso por el programa de James Corden, durante el que accedió a jugar a ‘Spill Your Guts or Fill Your Guts’, una sección en la que los participantes deben contestar preguntas comprometidas o probar platos a cada cual más extraños, que suelen incluir lenguas de diferentes animales, saliva de pájaro o batidos de salmón.

En honor a su invitada, entre los ‘manjares’ sobre la mesa se incluyeron varias comidas calóricas como un donut-hamburguesa de queso o mantequilla frita que atentaban contra la saludable dieta de la esbelta señora Wintour.

Tal y como confirmaba ella misma antes de empezar el juego, la editora de la biblia de la moda ni siquiera se acordaba de cuándo era la última vez que había comido pizza, pero accedió a hacerlo antes de verse obligada clasificar por orden, en base a su talento, a tres diseñadores.

“Todos son maestros en sus respectivos universos, pero solo porque fue mi compañero de cena anoche, pondría primero a Tom Ford”, accedió a comentar, antes de negarse a elegir entre Marc Jacobs y Ralph Lauren y acceder por tanto a pegarle un mordisco a la porción que tenía delante.

“Está cubierta de grasa, no puedo creer que lo haya hecho”, comentó tras masticar el bocado, fingiendo escandalizarse pero claramente divertida.

Eso sí, Anna Wintour no tuvo ningún reparo en revelar a qué celebridad no volvería a invitar a la famosa gala del Met que organiza cada año en Nueva York.

“A Donald Trump”, comentó sin pensárselo dos veces y sin aparente remordimiento para evitar probar un pie de cerdo.

A lo largo de su interesante conversación, también desmintió los rumores sobre su supuesto romance con el músico Bob Marley, asegurando que ni siquiera fueron amigos.

“Nunca he conocido a Bob Marley”, confesó con una sonrisa, antes de matizar que, de haberlo hecho, sí se habría acostado con él. “Por supuesto que sí, sin dudarlo”.