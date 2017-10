Hijo de Eduardo Yáñez tuvo una pelea física con el

A pocos días de que Eduardo Yáñez revelara que el distanciamiento que mantiene con su hijo Eduardo Yáñez García se debe a que este le había mentido y robado, el joven de 28 años ha salido a contar su versión y a desmentir las declaraciones del actor.

Sin detener las lágrimas, Yáñez García admitió en entrevista para el programa “Al Rojo Vivo”, que su separación se debe a que hubo un enfrentamiento físico entre ambos.

“No fue ni de dinero, fue algo físico, fue un problema físico entre yo y mi papá”, dijo García aclarando que en otra ocasión dará más detalles de esta disputa, y agregó: “los dos tuvimos la culpa, el problema no se hizo solo (…) yo creo que también no sacó a la luz los verdaderos problemas porque es un problema que no me veo bien y no se ve bien él tampoco”.

Yáñez Jr. admitió que no era su intención dar a conocer el verdadero motivo de su lejanía con el protagonista de telenovelas, pero al escuchar lo que el famoso contó en una entrevista con Rodner Figueroa es que tomó esta decisión.

De la misma manera, Yáñez García lamentó que su padre no se haya hecho presente tras el accidente automovilístico que sufrió hace algunos meses.

“Duele mucho que un padre, haya pasado lo que haya pasado entre nosotros dos y aunque nos hayamos faltado el respeto él y yo, pues que no hubiera estado ahí, que me hubiera mandado un mensaje de que ‘pues qué bueno que no te vas a morir’ o cosas así’. Tendré que lidiar con ese dolor en mi vida”.

Completamente destrozado, Eduardo Yáñez García concluyó: “tal vez el hacerme padre a mi cambie de pensar en cosas que no entiendo (…), uno de esos retos será comprender cómo una persona que supuestamente tiene amor hacia ti, cariño hacia ti y que te lo demuestra nada más cuando le da la gana o cuando le conviene”.