Luis Miguel reaparece con nueva imagen

#LoNuevo #ElRegreso @lmxlm #LaFiestaDelMariachi #ElSolDeMexico #Cortesia GilProductions #LaFiestaDelMariachi #LoNuevo @lmxlm #LanzamientoMundial #TengoTodoExceptoATi #Fanscluboficial #27añosJuntoAlRey #ArgentinaATusPies #LuisMiguel #Mariachi #QuePasoMiChula #ElSolDeMexico #newsong #Canción #YoSoyFan #ElRey #LM #singer #Latin #Mexico #micky #NuevaCancion #Novedad #lanzamiento #SeViene #Chula #News #ElRegreso #Rancheras #NuevoAlbum

A post shared by Tengo Todo Excepto A Ti (@tengotodocluboficial) on Oct 23, 2017 at 7:15pm PDT