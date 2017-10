Blake Lively quiere una ‘chef’ en su familia

La actriz estadounidense no ha dudado en compartir públicamente su deseo de que su pequeña Innes, de solo un año, se convierta algún día en una reputada cocinera

A pesar de que sus dos hijas son todavía demasiado pequeñas como para haber descubierto ya sus respectivas vocaciones de futuro, la actriz Blake Lively no ha dudado en echar mano de su perspicacia e imaginación para tratar de dilucidar al menos la posible trayectoria laboral de la menor de ellas, Innes, de solo un año.

Tanto es así, que la intérprete asegura ahora con rotundidad que sería muy feliz si la niña decide algún día dedicarse profesionalmente a la cocina, un trabajo que encajaría de alguna manera con el gran apetito y el buen paladar que ya exhibe a su corta edad.

“Mi hija pequeña… Oh, es simplemente divina. Salió de mí demostrando que tiene un gusto muy variado y que puede comer de todo. Muchas veces nos preguntamos cuál será su plato favorito cuando sea más mayor, porque de momento trata de agarrar cualquier cosa que tenga a su alcance para llevársela a la boca. Soy como esos padres obsesivos de los gimnastas olímpicos, solo que en mi caso quiero que se convierta en chef”, bromeó a su paso por el programa de televisión ‘Live with Kelly and Ryan’.

Por otro lado, la primogénita del feliz matrimonio que forman Blake y su marido Ryan Reynolds, James (2), no ha abandonado todavía algunos de los hábitos que tenía cuando solo era un bebé y, en opinión de la intérprete, en ocasiones parece verse necesitada de más mimos y atenciones que su hermana pequeña.

“Lo más llamativo de todo esto es que mi hija mayor, que tiene dos años y medio, se comporta a veces como si ella fuera el bebé de la casa. Se despierta mucho por las noches y se viene directamente con nosotros”, manifestó en la misma conversación, antes de reflexionar sobre las diferencias que ha experimentado en sus dos incursiones en la maternidad.

“Creo que estás más relajada cuando tienes que afrontar esta situación por segunda vez. La primera es evidentemente más absorbente y estresante porque estás viviendo cosas completamente nuevas, así que por definición la segunda debe resultar, en principio, más sencilla”, aseveró.