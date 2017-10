Pablo Montero besa en la boca a fan que resultó ser hombre

Pablo Montero se llevó tremenda sorpresa luego de que realizara una presentación especial este fin de semana en la boda de la senadora mexicana Iris Vianey.

De acuerdo a las imágenes difundidas por la revista TV Notas, el cantante fue abordado por Lucía Cabañas, cuyo nombre real es Lucio, quien hizo que el cantante dejara de cantar el tema ‘Se Me Olvidó Otra Vez’ para darle un gran beso en la boca.

Tras conocer las circunstancias del arrumaco que le propinó su fan, Pablo confesó: “Él fue quien me jaló para darme el beso; yo quería quitarme pero no me dio chance. No esperaba que sucediera eso, jamás me aventé a besarlo”.

Este incidente se ha dado conocer a la par de que Raquel Piedra, madre de su hijo Daniel, acuse al actor y cantante de no depositar la pensión alimenticia al menor.

“Yo tengo para mantener mi casa, pero quiero que ayude, que pase más tiempo con su hijo”, dijo Raquel en entrevista para el programa Hoy.