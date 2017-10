Andrea Legarreta da detalles del robo en su domicilio

Andrea Legarreta dio detalles del robo que se suscitó en su domicilio el pasado fin semana, mientras ella y su familia se encontraban de viaje en Guadalajara.

“Entraron a nuestra casa a robar y bueno, se han manejado como distintas versiones, algunas no están tan erradas, unas dicen que vaciaron mi casa, no fue así, o sea sí entraron a mi casa, no vaciaron mi casa, de hecho creo que se metieron a la casa equivocada, eran 3 tipos que entraron aprovechándose que no estábamos, a parte también suertudos porque en la casa siempre hay alguien, es una casa que tiene mucho movimiento”, contó Legarreta durante la sección de espectáculos del programa Hoy.

Sobre las cosas materiales que los sujetos sustrajeron de su casa, Andrea dijo: “dicen: ‘sé robaron sus joyas’, hasta me da un poco de risa porque yo no tengo joyas, a mí la gente me ve día a día con mis joyas, que son hilos, cueritos, están son mis joyas (mostrando los accesorios que portaba), porque no soy una persona, digo, respeto a todos los que les encanta pero a mí no, no es algo que yo tenga”.

“Como se detona la alarma, ellos entran directo a las recamaras, y bueno había unas cajas, pues sí, de relojes, pero pues si están ahí les tengo noticias, tampoco se llevaron unos relojes valiosos ni nada de eso, pues al parecer les costó caro además porque hay rastros de sangre en la casa de atrás, donde se piensa que se fugaron”, agregó.

Finalmente, Andrea confirmó que ya acudieron a levantar la denuncia pertinente y ahora trata de continuar con su vida normal junto a su familia pues sabe de antemano que es una situación que se vive comúnmente en la Ciudad de México.