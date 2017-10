Noel Gallagher no responde a los ataques de Liam

El músico Noel Gallagher no ha dudado en defender abiertamente el carácter discreto y conciliador que ha venido exhibiendo a lo largo de la última década.

Una actitud que no solo contrasta radicalmente con el gusto por la confrontación y la polémica que siguen definiendo a su hermano Liam, con el que prácticamente no mantiene relación alguna desde 2009, sino que también le sirve para no “rebajarse” al nivel de hostilidad que este le ha venido mostrando últimamente tanto en sus entrevistas como por medio de su perfil de Twitter.

“Lo que tenéis que entender es que todo esto de Twitter es una especie de deporte para él. Yo, por el contrario, lo único que quiero es seguir volando alto como un águila, así que prefiero no opinar cada vez que me preguntan sobre las salidas de tono de una simple paloma”, explicó el ahora líder de la banda ‘High Flying Birds’ al tiempo que, no obstante, lanzaba un ataque velado a Liam.

“Mucha gente espera de mí que contraataque con las mismas armas. Y sí, conozco ese juego, sé cómo funciona porque yo lo inventé, pero esa no es la mejor manera de expresar adecuadamente la indiferencia que siento. Si contesto no solo no vamos a poner fin a esto, sino que vamos a empeorar la situación”, explicó con un aire de autosuficiencia en conversación con la revista Q.

Entre los últimos ganchos verbales que Liam le ha venido dedicando a su hermano destacan especialmente los relativos a la opinión que le merece su último sencillo ‘Who Built the Moon?’ -una canción carente de ritmo y predecible, según el exvocalista de Oasis-.

A la decisión que tomó Noel de salir de gira hace unos meses con la banda U2 -cuya música Liam llegó a comparar con una pila de excrementos- y, sobre todo, las críticas que le dirigió por no participar en el concierto solidario ‘One Love’ de Manchester que sirvió para rendir homenaje a las víctimas del atentado terrorista que sufrió la ciudad inglesa el pasado verano.

Lejos de sentirse ofendido o interpelado por semejantes comentarios, Noel espera que la agresividad que muestra Liam cada vez que se pronuncia sobre su persona le sirvan a la opinión pública para entender, de una vez por todas, el supuesto calvario que vivió por culpa de su hermano en la recta final de Oasis.

“Le conozco mejor que nadie en este planeta, y tengo que decir que lo que ves de él encaja en la misma dinámica que teníamos en Oasis. ¿A estas alturas hay gente que se pregunta por qué no seguimos juntos? Desde luego, no me culpo a mí por el final de Oasis, por supuesto que no. Reconozco que puedo ser un poco frío e inexpresivo, y eso es precisamente lo que le saca de quicio. Me alegro de que así sea”, sentenció.