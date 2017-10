Pepe Aguilar reprocha a los medios por sensacionalismo

El cantante Pepe Aguilar se reunió con la prensa horas antes de su presentación en Aguascalientes, donde aprovechó para mostrar su incomodidad con los medios al señalar que estos le dieron más publicidad al problema legal que enfrentó su hijo mayor hace algunos meses en Estados Unidos, a la carrera artista de su otro hijo.

“Si creo que se ha ido completamente al sensacionalismo la prensa de espectáculos, 100 por ciento, y me da mucha pena porque en realidad hay noticias padres, o sea por ejemplo, la noticia de mi hijo mayor era portada y planas primeras de todos los medios, mi (otro) hijo ahora tienen dos nominaciones a los Grammy, ¿dónde están las portadas güeyes? La verdad, con todo respeto, sinceramente se los digo, ¿dónde están las portadas?,”, reprochó el cantante.

Posteriormente, Aguilar confesó que su papel de artista ante los medios es complicada en esta época, pues basta un siempre desaire ante ellos para que sean severamente juzgados y tachados de soberbios.

“O sea uno tiene que contestar forzosamente porque si no ¡ah no, pues es un güey engreído porque no contesta!, pero no es pareja la situación, entonces yo creo que así como hay muchos artistas que sí son engreídos y sí se pasan de lanza”.

“Yo creo que también así los medios tendrían que revisar el volver a crear contenido que no sea tan sensacionalista, la verdad hay mucho, hay muchísimo, no todo son muertes, cuernos, hijos en la cárcel, güeyes que les pegan, no, hay muchas otras cosas”

Asimismo, el cantante de música regional mexicana se puso como ejemplo ante los reporteros y afirmó que tras percatarse que muchos niños asistían a sus conciertos, decidió cambiar su show y agregó canciones más familiares.

“No que tenga canciones triple X, pero sí de repente como que no meterle tanto al rollo de me dejaste, estoy dolido, y poner un poquito de canciones tradicionales, eso también es noticia, también está padre”, concluyó.