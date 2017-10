Lady Gaga quiere hablar sobre los efectos de las catástrofes naturales

La famosa intérprete apareció en el escenario del concierto solidario 'Deep From The Heart', en el que se recaudaron fondos para asistir a los afectados por los huracanes del mes pasado, para llamar la atención sobre el impacto anímico de la tragedia

Además de dejar patente que está prácticamente recuperada de los dolores y lesiones que se derivan de la fibromialgia que padece.

La cantante Lady Gaga ofreció durante su participación en el concierto benéfico ‘Deep From The Heart’ -al que asistieron este sábado los cinco expresidentes vivos de Estados Unidos- un elocuente discurso sobre la necesidad de prestar atención no solo a los daños materiales y a la pérdida de vidas humanas que se desprenden del devastador paso de varios huracanes por el Caribe y el sur de Estados Unidos el mes pasado, sino también al profundo impacto emocional que la catástrofe ha dejado como consecuencia.

“Tenemos que recuperarnos tanto física como mentalmente, por lo que es imprescindible que ayudemos a las víctimas a superar el trauma de haber perdido sus casas, sus vidas, de ver cómo todo ha sido barrido en un segundo. El tipo de respuesta a estos desastres naturales debe cubrir también las necesidades anímicas y mentales de las personas, así como su bienestar físico”, explicó la intérprete durante su presencia en el escenario.

Tras encargarse personalmente de poner el foco en un asunto que, en ocasiones, pasa desapercibido ante la magnitud de las pérdidas que suele llevar aparejado este tipo de tragedias, la estrella del pop anunció que donaría un millón de dólares a la fundación organizadora del evento, ‘One Appeal’, marcándose así como objetivo que la asociación también contribuya con su presupuesto a financiar programas directamente relacionados con la salud mental.

La artista neoyorquina, quien desde los comienzos de su carrera ha venido utilizando su fama e influencia para sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de trabajar diariamente en la autoestima, el amor propio y la confianza en uno mismo.

Ha estado informando puntualmente a sus seguidores sobre los progresos que ha venido haciendo a la hora de recuperar la forma física -en enero retomará el tramo europeo de su gira ‘Joanne’- y en ningún momento ha querido disimular el impacto que para su estado anímico han tenido estos últimos contratiempos.

“Me hace sentir orgullosa, triste, poderosa, vulnerable… Pero lo que más me ha sorprendido de todo es la autenticidad con la que Chris [Moukarbel], el director, decidió mostrar mis momentos más malos y buenos, y la relación tan cercana que mantengo con mi familia y a la que me aferré tan fuerte mientras componía mi disco Joanne”.

“Aunque resulte surrealista, emotivo y duro, me emociona ver que, cuando se levanta el velo alrededor del aura de mi fama, se demuestra que la fama no lo es todo. Te sientes sola, aislada y resulta un desafío a nivel psicológico porque la popularidad cambia la percepción que tienen de ti. A mí me resulta muy poco natural y complicado, porque sé que es mi destino ser artista”, aseguraba Gaga en las redes sociales a raíz del reciente estreno de su documental ‘Gaga: Five Foot Two’.