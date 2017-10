Los Polinesios reciben Eliot Awards 2017 como líderes digitales del año

México, 22 Oct (Notimex).- Los Polinesios fueron reconocidos como los líderes digitales más influyentes de México y Latinoamérica durante la ceremonia de los premios Eliot Awards 2017, que fueron musicalizados por los grupos Playa Limbo y Ha*Ash, así como por los cantantes Sofía Reyes y el MC Davo.

A lo largo de una alfombra roja colocada en el Teatro Metropólitan los llamados “influencers” fueron recibidos como ídolos por cientos de fanáticos que no paraban de gritar o pedir alguna fotografía.

En el interior del recinto se entregaron los reconocimientos que destacan el talento, el esfuerzo, la originalidad y el impacto que han generado algunas personalidades mediante su contenido en las redes sociales.

Adela Micha, MC Davo, La Bala, Luisito Rey, Roberto Martínez y Victoria Vilkova fueron los conductores de esta transmisión, la noche del sábado y que llegó a su tercera edición.



“Cada año los Eliot Awards son la oportunidad para celebrar el trabajo que hacemos todos los días. Es increíble darnos cuenta que la industria que creamos cada vez es más relevante y tiene mayor impacto en la sociedad”, dijo Martínez en su intervención.

Agregó que estos líderes de opinión forman parte de un gremio “en toda la extensión de la palabra”, por lo que los logros de cada uno benefician a la comunidad en general.

“Para elegir a los 11 nominados se desarrolló una tecnología con el que se no se tomó en cuenta los votos de la gente, sino la opinión de cientos de ‘influencers’ ycreadores de contenido, quienes facilitaron a identificar a los más sobresalientes”, comentó Roberto, quien tiene más de 960 mil seguidores.

El primer triunfador de esta cita fue Mario Aguilar, en la categoría Comedy, quien gracias a sus personajes ha llegado a todos los rincones del internet. ”No saben lo emocionado que estoy, llevo tres años y medio haciendo contenido para ustedes, yo estoy aquí gracias a mis chulos y mis chulas, los quiero muchísimo”, dijo.

Por otro lado MY TUM TUM sobresalió en la terna de “Gaming”, mientras que en la categoría de “Storyteller” fue reconocido Luisito Comunica, quien aunque no pudo acudir a esta gala dejó un video.



“Qué emocionante, qué ‘cool’ , muchas gracias a todos. Es una lástima que no pude estar con ustedes, estoy en este momento viajando, haciendo más videos; vamos a seguir dándole duro para hacer más cosas. Un beso enorme”, expresó.

Posteriormente a que Playa Limbo cantara su nuevo sencillo “Ahora es aquí” y su tema “Mi perdición”, Saak y Nath Campos entregaron el premio de Migrador a Callo de Hacha.

MC Davo ganó en “Social Sound”, Cultura Colectiva en la terna de “Break in news”, RPerspective en “Instagramer”, Sebastián Villalobos fue reconocido como “Influencer hispano”, Antrax fue la “Revelación del año”, El Guzii fue galardonado en el ámbito “How to Tobe” y la categoría principal como “Líder digital del año” fue otorgada a Los Polinesios, integrado por los hermanos Karen, Rafa y Lesslie.