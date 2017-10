La emblemática película protagonizada por el malogrado Patrick Swayze y Jennifer Grey cumple este año tres décadas de vida y, de momento, ya se ha revelado que su banda sonora volverá a las tiendas de discos en forma de vinilo.

Además de erigirse como uno de los clásicos cinematográficos más representativos de la década de los 80, la película ‘Dirty Dancing’ también se ha destacado tradicionalmente por contar con una banda sonora tan aclamada como los bailes que en la cinta se marcaban sus dos protagonistas, el malogrado Patrick Swayze y Jennifer Grey.

Eso explica que ahora, con motivo nada menos que del 30 aniversario del famoso filme, sus responsables hayan querido darle prioridad a su vertiente musical a la hora de celebrar tan señalada efeméride.

De hecho, en lugar de anunciar una reedición de la película en Blu Ray o con una remasterización digna del siglo XXI -una posibilidad que tampoco está descartada-, lo que ya ha confirmado la discográfica Sony Music es que pronto llegará a las tiendas un recopilatorio especial con todas sus icónicas canciones.

De forma más concreta, este nuevo álbum llamado ‘The Ultimate Dirty Dancing’ saldrá al mercado el próximo 1 de diciembre -una fecha perfecta para la planificación de las compras navideñas- e incluirá como novedad algunas de las diferentes versiones que llegaron a hacerse de determinados temas de la película.

Otro curioso detalle sobre este lanzamiento es que, por primera vez, la banda sonora de ‘Dirty Dancing’ será editada en vinilo, algo sorprendente si se tiene en cuenta que a finales de los 80 este formato se encontraba todavía de actualidad. Quizá para contentar a todos esos fans que no pudieron conseguirlo antes en vinilo, en el interior de esa edición podrán encontrar un póster con la famosa escena en la que Patrick levanta de la cintura a Jennifer.

Además de las clásicas ‘Hey Baby’, ‘Hungry Eyes’ y, por supuesto, ‘(I’ve Had) The Time of My Life’, el disco contiene el único tema escrito e interpretado por Patrick Swayze, ‘She’s Like The Wind’, la canción que ambienta además una de las escenas más aplaudidas del musical que sobre la película se estrenó a principios de este año en el West End de Londres.