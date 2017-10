Marco Antonio Solís prepara disco con temas inéditos para 2018

Morelia, 22 Oct (Notimex).- El cantautor michoacano Marco Antonio Solís, “El Buki”, compartió que se encuentra en el proceso de composición de cinco temas para su próxima producción discográfica, a la par que trabaja en un libro autobiográfico que inspire a las nuevas generaciones.

En conferencia de prensa realizada la noche del sábado en su casa-hotel-boutique en la capital michoacana, “El Buki” detalló que será un álbum que incluirá algunas canciones de su grupo original, Los Bukis con arreglos contemporáneos y seis temas nuevos, entre ellos “Estaré contigo”, tema central de novela “Tierras salvajes”.

“Será en febrero cuando el disco salga a la luz”, mencionó el músico que debutará en el doblaje de voz al interpretar al villano “Ernesto de la Cruz” en la cinta animada de Disney Pixar “Coco”, que inauguró la 15 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Sobre su conexión con el séptimo arte, el compositor mencionó que algunos años atrás hizo al lado de Los Bukis una pequeña participación en cine, disciplina que goza como espectador, pero que nunca había tenido una intervención tan larga y divertida como con “Ernesto de la Cruz”.

“Lo disfruté muchísimo porque fue muy divertido. Canté, pero diferente a como lo hago y creo que es un villano del que te enamoras un poco porque tiene su lado tierno y amable, pero también ese del cual todos tenemos que huir, que es el egoísmo”, comentó.

A diferencia de este singular personaje, “El Buki” mencionó que sí disfruta bajarse de los escenarios y vivir; “disfruto jugar domino y carambola, son mis hobbies (…) siempre me gusta manejarme en bajo perfil”, reveló.

“Pero él (‘Ernesto de la Cruz’) está atrapado en la fama y su ego. Y eso es lo más difícil de liderar en esta carrera”, abund

ó.

Sin ahondar en detalles, compartió que sí algo en común tiene con el personaje es que al inicio de su carrera sacrifico muchas cosas.

“Estoy seguro que esta película trae connotaciones importantes a partir de una de las tradiciones nacionales, que es el Día de Muertos. Habla de nuestro país, de Michoacán, de nuestros valores, y también tiene toques espirituales”, comentó.

A propósito del estreno de la cinta, Marco Antonio Solís conoció en persona al actor Gael García Bernal luego de haber trabajado en proyectos juntos, entre ellos la afamada película “Y tu mamá también”, de Alfonso Cuarón.

Por otro lado, el cantautor habló del libro biográfico que escribe, del cual dijo lleva 30 por ciento de avance y espera pueda servir de inspiración a los jóvenes que lo lean.

“Tengo muchas anécdotas pero me gustaría plasmar solo lo importante para aportar lo importante. Hay momentos en mi carrera donde supe distinguir por dónde hay que ir y por dónde no, y me gustaría que los conocieran”, mencionó “El Buki”, quien ha dedicado más de 40 años de su vida a la música.

A la distancia el michoacano recuerda que ha sido la disciplina, que se va madurando y desarrollando con los años, la que lo ha posicionado en el lugar que está hoy en día, por lo que desea compartir sus experiencias sobre todo con las nuevas generaciones para inspirarlas a cumplir sus objetivos.