Maisie Williams quiere ser dama de honor de Sophie Turner

En vista de la estrecha amistad que les une desde que ambas fueron elegidas para dar vida a las hijas Stark en la serie ‘Juego de tronos’, Maisie Williams no espera menos que jugar un papel de importancia en la boda de Sophie Turner con el cantante Joe Jonas.

Así lo ha expresado ahora públicamente, quizá para ir dándole pistas a su compañera de reparto sobre cómo podría convertirla en la chica más feliz del mundo.

“Espero que sí”, ha reconocido muy animada la joven de 20 años cuando le preguntaron si había alguna posibilidad de que fuera la dama de honor de Sophie durante una entrevista a Absolute Radio.

“Aún no he tenido la oportunidad de ponerme al día con ella, pero tengo muchas ganas de descubrir a quién han elegido para darle la enhorabuena, sin importar quién sea. Pero estoy segura de que me escogerá a mí, ¿verdad?”, ha añadido en un tono más divertido.