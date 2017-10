Mark Tacher pide que despidan al reportero que golpeó Eduardo Yáñez

A pesar de que Eduardo Yáñez ha salido a ofrecer una disculpa tras la cachetada que le dio a un reportero que lo cuestionó por la relación que lleva con su hijo, Mark Tacher sale en defensa de su amigo y colega, exigiendo que el periodista sea despedido de su trabajo.

Durante la entrevista que brindó al programa “De Primera Mano”, Tacher manifestó estar dispuesto a firmar una petición para que Paco Fuentes, reportero de la emisión “El Gordo y La Flaca”, pierda su puesto laboral.

“Fue a molestar al león y no tienen por qué estar haciendo eso los reporteros, o sea, los reporteros si tienen una consigna me queda claro, el señor Yáñez, que yo lo quiero mucho además, yo lo respeto mucho, es muy buen amigo mío, es una persona que no le gustan esas cosas, y todo mundo lo sabe, entonces para qué, lo que hizo ese reporterito si es para que pierda el trabajo y yo firmaría para que él perdiera el trabajo y nunca más estuviera en el poder de un micrófono, porque abusó de su poder de un micrófono con tal de conseguir, como él dice, “una nota”, que son el vínculo entre los actores y el público, mentira yo también estoy con el señor Yáñez en eso”, declaró.

Cabe recordar que luego de anunciar su ruptura con Ceci Galliano, el actor también se mostró molesto con la prensa, pues consideraba que únicamente los reporteros lo buscaban para saber de su vida personal y no de su trabajo.

“Me enoja la impertinencia, la mala educación, los malos modos y creo que tiene que ver mucho en eso la prensa amarillista, a mí me educaron que mi nombre no puede estar en la boca de cualquier persona y por ello me comporto como debe ser, entonces tengo que hacerle claro a ese reportero que se comporte, que haga preguntas pertinentes, inteligentes, que respete su oficio y su carrera así como yo respeto la mía y a su familia”, dijo en aquella ocasión.