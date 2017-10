Christopher Uckermann le hace el feo a las telenovelas

Christopher Uckermann confirmó que tras su participación en la telenovela Rebelde ya no desea realizar otro proyecto de este tipo en la pantalla chica.

“Para mí la última fue Rebelde, que fue con Pedro que era más de cine, y después de eso ahorita ya no, como actor tomas la oportunidad, pero siempre me ha gustado mucho más el cine o las series”, explicó en entrevista para el programa Sale el Sol.

Argumento con el actor reiteró que se mantiene abierto para propuestas de series, incluso reveló su deseo de formar parte del elenco de una puesta en escena en México.

“Me gustaría hacer teatro, me han llegado algunas propuestas, hice algo hace muchísimos años ya, y la verdad es que no ha habido algo que me volara la cabeza como para hacer teatro”, confesó.

Así que a diferencia de sus ex compañeras de RBD, Dulce María y Maite Perroni, quienes en estos momentos encabezan el elenco de dos telenovelas en México, el también cantante prefiere realizar otros proyectos antes que volver al mundo de los melodramas.