¿Cuál es la relación secreta de Niall Horan?

En vista de que el cantante Niall Horan siempre ha tratado de proteger a toda costa su vida privada de la atención mediática, sus fans más curiosos tendrán que conformarse con estudiar a fondo las letras de su primer trabajo en solitario, ‘Flicker’, para tratar de descubrir quién es la joven que le marcó tan profundamente como para dedicar todo un disco a su relación sentimental ya concluida.

“Lo compuse sobre una persona. Al menos la mayor parte. Obviamente, hay canciones que no tratan sobre nada en concreto, más bien sobre situaciones que me inventé en mi cabeza o por las que he visto pasar a mis amigos. Pero sí, en general es sobre una misma persona”, ha reconocido el intérprete en una entrevista al periódico The Sun.

Pese a lo romántico que pueda llegar a mostrarse en sus temas musicales, en la vida real Niall no es precisamente un mago de las palabras.

“Esa es la razón por la que compuse el disco, porque no se me da demasiado bien hablar de mis emociones. Pero he descubierto que se me da bastante bien plasmarlas sobre el papel y ponerlas en un disco. Sigue resultando duro, pero es más sencillo de esa forma”.

Evidentemente, la revelación sobre ese romance que consiguió mantener en el más estricto secreto ha dado pie a un inmenso interés acerca de quién era la afortunada que consiguió conquistar su corazón.

Al respecto, Niall solo está dispuesto a explicar que actualmente está “muy soltero” y sin ningún tipo de compromiso en perspectiva.

“Vivo la mayor parte de mi vida fuera del ojo público. Intento guardarme tanto como pueda para mí, porque cuando lo compartes con los demás, la gente empieza a preguntarte un sinfín de cosas, y acaba resultando incómodo”, ha explicado para justificar su silencio.