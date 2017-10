Eduardo Yáñez ofrece disculpas a punto del llanto

Eduardo Yáñez reapareció ante las cámaras tras el encontronazo que sostuvo con el reportero Paco Fuentes del programa “El Gordo y La Flaca” durante un evento en Los Ángeles, California.

Justo en esta emisión televisiva conducida por Raúl de Molina y Lili Estefan, fue que Yáñez aprovechó para romper el silencio y dar su versión de los hechos.

“(Le dije) muy respetuoso y educado que no iba a hablar de mi vida personal, a lo que él insistió porque me imagino es su naturaleza o que lo obligan a preguntar quizás, y repito, yo perdí, perdí el cool, y se me fue la onda”, explicó.