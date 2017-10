Acusan a Fernando Carrillo de mentir sobre sus ingresos

Fernando Carillo continúa el proceso legal en una corte de Miami contra su ex pareja Margiolis Ramos, pues no ha podido llegar a un acuerdo por la manutención de Ángel Gabriel, hijo que tienen en común.

Y es que mientras el venezolano argumenta que únicamente percibe ingresos de mil 110 dólares al mes, de acuerdo a Margiolis, Carrillo ha mentido en sus declaraciones, y por ello se presentó un nuevo requerimiento en la audiencia a la que no se presentó el actor.

“Venimos a ver si se podría lograr llegar a lo del charge support, a lo que tiene que dar el señor, pero no se presentó, él dijo que ganaba mil 110 dólares mensuales, cosa que no se le cree, entonces mis abogados dieron unos (comprobantes) del banco demostrando que tiene más ingresos, y bueno vamos a tratar de calcular cuánto es lo que debe pasar para Ángel Gabriel”, explicó Ramos en entrevista para Ventaneando.

Posteriormente, la ex de Carrillo confirmó: “ahorita le está dando 800 (dólares mensuales), pero el abogado de él dijo ahorita en la corte que él está dispuesto a pasar 400 mensuales, que es lo que puede. Vive en una casa de 2 millones de dólares y dice que gana mil dólares mensuales y que puede pagarle al niño 400 dólares”.

Margiolis Ramos expresó sentirse cansada de este proceso legal que lleva dos años, por lo que además de la pensión para su hijo, podría sumarle la petición de pagarle los honorarios a sus abogados.

“Él ha tratado de alargar el proceso no saben cuánto, ha cambiado de abogados, cada vez mete mociones, no se aparece, no entrega los documentos, vamos a ver si con la orden de la jueza entrega el documento que tiene que entregar, debería de pagarme a mis abogados porque yo he gastado demasiado dinero, ya no tengo más, o sea de verdad yo ya no puedo más”, confesó.

De acuerdo al programa, durante la audiencia la jueza Sarah I. Zabel solicitó al abogado de Carrillo que le llamara al actor para enlazarlo vía telefónica, pero este argumentó que había olvidado su celular en el carro y era imposible realizar su petición.

“Ha cambiado de teléfonos increíblemente, no sé cuál es el misterio con el teléfono”, dijo Ramos reiterando que únicamente está pidiendo lo justo para su hijo.

Se espera que para febrero del próximo año se dicte la resolución final a esta batalla que parece interminable entre Fernando Carillo y Margiolis Ramos.