Laura Dern asegura haber sufrido ‘acoso sexual’ cuando tenía 14 años

La actriz Laura Dern ha reconocido en una entrevista con Ellen DeGeneres que no ha sido hasta ahora cuando se ha percatado realmente de que la fatídica experiencia que vivió en su adolescencia podría ser constitutiva de delito.

En la misma línea de otras muchas artistas que se han animado finalmente a dar el paso y denunciar aquellas conductas vejatorias y denigrantes de las que fueron víctimas en el pasado, todo ello en el marco de las acusaciones de abuso y acoso sexual que pesan contra Harvey Weinstein.

La actriz Laura Dern ha querido compartir ahora su propia experiencia al respecto y, sobre todo, hacer un ejercicio de autocrítica sobre la percepción que ella misma solía tener de estas lamentables prácticas.

“Esta mañana me ha pasado algo muy interesante. Me he levantado y me he dado cuenta de que al hablar de lo afortunada que he sido de haberme criado entre actores que me contaban sus historias y que me alentaban a tener muy claro lo que quería hacer con mi vida, de alguna manera estaba justificando ciertos comportamientos. Ha sido mi madre la que me ha dicho: ‘No, no, no, Laura, tú también has sufrido acoso sexual, lo que te pasó con 14 años fue una clara agresión”, ha explicado la artista en el programa de Ellen DeGeneres.

Aunque no ha entrado a detallar en profundidad las circunstancias de su propio caso personal, la reputada intérprete ha querido utilizar su vivencia personal para argumentar que, a lo largo de estas últimas décadas, tanto los hombres como algunas mujeres pertenecientes a la industria han sucumbido a esa cultura del silencio que, hasta hace relativamente poco, normalizaba determinadas situaciones que debían haber sido condenadas desde el primer día.

“Es en momentos como este cuando te das cuenta de que la mentalidad imperante en nuestro sistema ha sido la de justificar y, por tanto, validar estas conductas como si fueran la norma y lo aceptable. Afortunadamente, creo que ahora estamos viviendo algo extraordinario, contamos con un espacio compartido para las mujeres que nos lleva a hablar sin restricciones de la industria y, en último término, del acoso sexual en el lugar de trabajo”, ha reflexionado sobre la necesidad de tomar conciencia sobre lo grave de esta anomalía.

“Me ha conmovido ver cómo la gente está hablando sobre esto de forma transparente y directa, y lo mejor de todo es que estamos haciendo progresos. Hemos propuesto la creación de una comisión, resultado de una idea presentada por Kathy Kennedy, a la que puedan acudir las mujeres para denunciar, incluso desde el anonimato, los abusos de poder que viven en sus lugares de trabajo, para destapar aquellas situaciones inaceptables”, ha revelado la hija de los también actores Bruce Dern y Diane Ladd.