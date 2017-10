Diego Luna promueve iniciativa “Comiendo por México”

¿Ya saben donde cenar el jueves? ¡Vean esto! Comiendo por México es una iniciativa que pretende involucrar a restaurantes dentro y fuera del país que deseen sumarse y consiste en la realización de una cena el día 19 de Octubre, a un mes de la tragedia. Cada uno de los chefs participantes organizará en su restaurante una cena a favor de esta causa y destinará un porcentaje de las ganancias del día para donarlo a las víctimas directas de los sismos que impactaron México y proyectos de reconstrucción a través de la plataforma ciudadana organizada por ambulante.org !! Aquí algunos de los restaurantes que participarán: Quintonil-Pujol-Biko-Rosetta-Rokai-Alcalde-La docena-Pangea-Amaranto-Sud 777-Azurmendi-Nerua-Caller de can roca-Osteria Francescana-DOM-Central-Astrid y Gastón-Mirazur-Bluehill-Cosme-Boragó-Maido-Leo cocina y cava-Osso-Harry Sasson. Gran iniciativa!!! #levantemosméxico

